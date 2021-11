Équipe de France: Rabiot, un début de saison inquiétant qui ne lui porte pas (encore) préjudice

En souffrance dans un collectif en perdition, Adrien Rabiot ne parvient toujours pas à tirer son épingle du jeu depuis qu’il est arrivé à la Juventus. Une situation préoccupante qui ne remet pas encore en cause son statut avec les Bleus.

Avec Adrien Rabiot (26 ans), c’est un peu toujours la même histoire. Un talent indiscutable, que ne lui conteste d’ailleurs pas son entraîneur actuel, conscient des possibilités du garçon, mais une maturité qui tarde à se faire sentir, et un constat, implacable. Du Paris Saint-Germain à Turin, tout le monde reste sur sa faim. Confronté à une faillite collective de ses joueurs depuis le début de la saison, Massimiliano Allegri s’impatiente.

Fini de rigoler, le technicien italien a cessé de prendre des gants avec le milieu de terrain: "Adrien doit faire beaucoup plus, c’est aussi simple que cela", a-t-il lâché, froid et impassible, la semaine passée. Le rendement de l’international français interroge de l’autre côté des Alpes, alors qu’il a entamé cette année sa troisième saison avec la Vieille Dame, ce qui lui vaut d’ailleurs une avalanche de critiques de la part de la presse et des supporters.

Ces derniers ne supportent plus l’attitude nonchalante du joueur, dont on attend plus sur les pelouses de Serie A en termes de production et de statistiques pour l’équipe. Allegri a rarement manqué une occasion de le titiller cette saison, comme pour le prévenir de ce qui l’attendait s’il continuait dans cette voie, mais rien n’y a fait, Rabiot est toujours aussi peu décisif, et son apport se révèle quasi nul depuis le début de la saison.

Allegri: "Il ne sait pas à quel point il est fort"

"À la Juve, les joueurs sont tous bons techniquement. La différence passe par le mental, de la capacité à se mettre au service de l'équipe à l'envie de se remettre en question et de progresser, avait estimé Allegri quand on l’avait interrogé sur le cas du Français il y a trois semaines. Il faut de l'intensité quand tu tires au but, quand tu t'entraînes, quand tu passes un ballon. Parfois il lui manque un petit quelque chose. À sa place, je serais en colère. Il a marqué dix buts en deux ans en Italie, ce n'est pas possible ! Il devrait en marquer dix par saison. Ce sont des choses qu'il doit améliorer et je pense qu'il le fera cette année."

Adrien Rabiot a produit sa seule statistique significative contre la Spezia, délivrant une passe décisive. C’était le 22 septembre dernier, soit il y a près de deux mois. Il demeure néanmoins un titulaire indiscutable de son équipe, en dépit de ses difficultés, aussi parce que son entraîneur est séduit par son profil: "Il ne sait pas à quel point il est fort", déclarait Allegri après un succès de la Juve contre Malmö en Ligue des champions.

Titulaire avec les Bleus samedi ?

Il serait temps de le montrer désormais, car Adrien Rabiot est également l’un des joueurs qui parcourent le moins de kilomètres à la Juventus Turin (à peine 9 km de moyenne en Serie A), à peine plus que ses attaquants, et bien moins que Jordan Veretout (10,2), l'un de ses concurrents en équipe de France, lequel est beaucoup plus décisif (4 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison).

"Il en est à sa troisième saison, il n'a vraiment plus d'excuses maintenant. S'il faillit cette année, il doit s'en aller", estimait Patrice Evra dans un entretien accordé à La Repubblica. Contesté à la Juventus Turin, Adrien Rabiot ne l’est pas forcément en équipe de France, paradoxalement, lui qui avait été rappelé l’été dernier après deux ans d’absence, et son refus d’être suppléant pour la Coupe du monde 2018.

Depuis, il a été de toutes les listes de son sélectionneur, disputant trois rencontres sur cinq, dont le spectaculaire France-Belgique (3-2), en demi-finale de Ligue des nations, où il est apparu en grande souffrance, multipliant les pertes de balle. Mais à la Juventus Turin comme en équipe de France, Adrien Rabiot devrait se voir accorder une nouvelle chance de convaincre, en l’absence de Paul Pogba, dès samedi contre le Kazakhstan. La dernière ?