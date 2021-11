Equipe de France: année 2021 déjà terminée pour Pogba?

Blessé à l’entraînement avec l’équipe de France lundi, Paul Pogba pourrait être absent entre huit et dix semaines et ne plus rejouer avant l’année 2022 à moins qu’ils ne reviennent pour la période des fêtes de fin d’année.

Paul Pogba (28 ans) arrivait à Clairefontaine lundi en prenant ce rassemblement de l’équipe de France comme une bouffée d’oxygène dans un contexte difficile en club. Mais le Français ne pourra pas en tirer une expérience positive après sa blessure à la cuisse lors de la première séance après une frappe.

De retour pour les fêtes dans le meilleur des cas

Son forfait et son remplacement dans le groupe par Jordan Veretout (AS Rome) ont été actés quelques heures plus tard par le staff. Paul Pogba va rentrer à Manchester pour effectuer des examens plus approfondis sur sa cuisse. Les premiers diagnostics font état d’une absence comprise entre 8 et 10 semaines. Dans le meilleur des cas, le milieu de terrain pourrait revenir pour la période charnière des fêtes en Premier League. Sinon, il faudra attendre 2022 pour revoir "La Pioche" sur les terrains.

Un coup dur supplémentaire pour le joueur qui traverse une période compliquée avec Manchester United. Le joueur purgeait une suspension de trois matchs après son expulsion face à Liverpool, quinze minutes après son entrée en jeu. Il fait aussi l'objet de critiqus réguières par des consultants (dont des anciens joueurs de Manchester United).

"Il fait partie des joueurs qui arrivent quand cela se passe moins bien, a remarqué Didier Deschamps en conférence de presse, lundi. C'est un autre contexte et on sait l'importance de Paul chez les Bleus. C'est un cadre, un leader. Ce n'est pas la même situation qu'à Manchester. En plus il avait un rouge et trois matchs de suspension. Il sera heureux d'être là. Il a aussi de l'expérience malgré ce déficit avec son club."



Il ne pourra pas profiter de Clairefontaine pour se régénérer et ratera les matchs face au Kazakhstan et en Finlande. Il manquera aussi de grosses échéances avec son club en Premier League (Chelsea, Arsenal) et en Ligue des champions (Villarreal, Berne).