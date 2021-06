Equipe de France: quand Pogba est gêné par une question... sur le PSG

Interrogé par Presnel Kimpembe et Kingsley Coman sur d'éventuels contacts avec le PSG dans une séquence amusante, Paul Pogba a botté très, très loin en touche. Avant de s'enfuir.

Quel maillot Paul Pogba portera-t-il la saison prochaine? C'est une question à plusieurs millions d'euros. En décembre dernier, son agent Mino Raiola avait lâché une petite bombe: "Pogba et United, c'est terminé", assurait-il. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et le clan de la "Pioche" a calmé le jeu.

Si un départ estival n'est plus aussi certain, cela reste tout de même une sérieuse option. Surtout qu'il ne reste à l'international français qu'un an de contrat avec les Red Devils.

>> Les infos mercato en direct

"Non"

Les clubs pouvant accueillir le champion du monde ne sont toutefois pas légion. Le Real Madrid a longtemps été cité comme un prétendant, ainsi que la Juventus, ou le Barça dans une moindre mesure. Et le PSG? C'est ce qu'ont tenté de savoir Kingley Coman et Presnel Kimpembe, partenaires de Pogba en sélection.

Alors que l'ailier et l'arrière central étaient en train de répondre aux questions d'Infosport+, Pogba s'est invité dans la conversation. "Ça parle de quoi?", a demandé le Mancunien. "De Paris", a aussitôt répondu Kimpembe. Avant que Coman ne mette son grain de sel en lui rappelant ses origines parisiennes et en interrogeant la Pioche sur d'éventuels contacts avec Nasser Al-Khelaïfi et le club de la capitale. Réponse gênée de l'intéressé: "Non", puis fuite sous les rires de ses deux compères.