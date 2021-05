Mercato: Mathias Pogba "aimerait" que son frère Paul s’engage au Barça

Ce jeudi soir, Mathias Pogba révèle à la télévision espagnole son souhait de voir son petit frère signer en faveur du FC Barcelone cet été. Mais l’international guinéen indique ne rien savoir sur l’avenir du champion du monde.

C’est une déclaration pas si anodine que Mathias Pogba a lâché ce jeudi soir. Consultant pour l’émission espagnole "El Chiringuito", l’avant-centre a avoué sans sourciller qu’il aimerait voir Paul Pogba s’engager à Barcelone dans les prochaines semaines, alors qu’il reste un an de contrat au milieu de terrain mancunien.

"Qu’il gagne déjà la Ligue Europa, après nous parlerons. Je ne sais rien", explique d’abord le joueur de Tabor Sezana, en Slovénie. Manchester United doit effectivement disputer la semaine prochaine (sur RMC Sport 1 et RMC Story) une nouvelle finale européenne, face à Villarreal. Un trophée que Pogba avait déjà remporté avec les Red Devils en 2017.

"Je le signerai demain"

Interrogé sur une éventuelle arrivée de l’international français au Barça, Mathias Pogba "aimerait" que l’opération puisse se faire et va plus loin en indiquant que s’il avait le pouvoir de l’engager dans le club blaugrana, il le ferait: "Je le signerai demain si c'est la question. J'espère qu'il signera au Barça".

Pour rappel, le contrat de Paul Pogba avec Manchester United court jusqu’en 2022. Il y a quelques semaines, la presse anglaise annonçait qu’une prolongation allait lui être proposée et que tout pourrait être réglé avant l’Euro. Et s’il décidait de refuser ce nouveau contrat, le joueur pourrait quitter le club dès cet été. Pour le plus grand bonheur du FC Barcelone?