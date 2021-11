Équipe de France: que s’est-il passé la dernière fois que les Bleus ont joué au Parc des Princes?

L’équipe de France va accueillir le Kazakhstan, samedi (20h45), en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Un mach prévu au Parc des Princes pour la première fois depuis huit ans. La dernière venue des Bleus dans l’antre du PSG s’était soldée par un carton face à l’Australie, avec un grand soulagement pour Karim Benzema...

L’équipe de France a l’occasion de composter son billet pour le Qatar. En cas de victoire face au Kazakhstan, les Bleus seront qualifiés pour la Coupe du monde 2022, avant même la fin des éliminatoires. Cette rencontre décisive se disputera samedi (20h45) au Parc des Princes, en raison des travaux sur la ligne du RER B qui rendent l’accès au Stade de France trop contraignant pour le public. En ce 13 novembre, six ans après les attentats de Paris, les hommes de Didier Deschamps tenteront de sécuriser leur avenir international.

En proposant un beau spectacle, si possible, comme ils l’avaient fait lors de leur dernière venue dans l’antre du PSG. C’était le 11 octobre 2013. Ce soir-là, les Bleus avaient atomisé l’Australie au terme d’un match amical à sens unique (6-0). Didier Deschamps était déjà sur le banc, tout comme Hugo Lloris dans les buts. Raphaël Varane et Eric Abidal formaient la charnière centrale, avec Mathieu Debuchy à droite et Patrice Evra à gauche. L’entrejeu était animé par Yohan Cabaye, Paul Pogba et Samir Nasri. Le tout porté par un trio offensif composé de Franck Ribéry, Loïc Rémy et Olivier Giroud.

Samir Nasri © Icon

Benzema chambré par le public du Parc des Princes

Les Français avaient rapidement fait la différence face à une faible opposition, grâce à un penalty transformé par Ribéry (8e) et un doublé de Giroud, auteur d’un lob en pivot et d’une reprise dans la surface (16e, 27e). Cabaye avait corsé l’addition d’une frappe placée (29e) pour permettre aux siens de mener 4-0 à la demi-heure de jeu. En seconde période, Debuchy avait alourdi le score d’une reprise en demi-volée (47e), avant que Benzema, entré à la pause, ne mette fin à sa longue période de disette sous le maillot tricolore (50e).

Franck Ribéry © Icon

En reprenant au premier poteau un centre tendu de Ribéry, l’attaquant du Real Madrid a alors conclu une période de 1.222 minutes sans marquer en équipe nationale. Les spectateurs du Parc l’ont d’ailleurs chambré en chantant: "Il a marqué, il a marqué". KB9, sourire aux lèvres leur a répondu par des applaudissements. De quoi effacer le triste souvenir du 12 septembre 2007, lorsque les Bleus avaient été battus par l’Écosse en éliminatoires de l’Euro 2008 (0-1), pour leur dernier match à enjeu dans le stade de la Porte d’Auteuil.