Equipe de France: Le Graët ne pense toujours pas prolonger Deschamps, qui songe à retourner en club

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), n’a toujours pas dans l’idée de prolonger le contrat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France.

Il ne change pas d’avis sur le sujet. Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), ne pense toujours pas prolonger le contrat de Didier Deschamps, qui court jusqu’à la Coupe du monde 2022. Après l’élimination des Bleus en huitièmes de finale de l’Euro 2020 face à la Suisse, le dirigeant avait confirmé Deschamps à son poste sans étendre son bail. Une qualification pour le prochain Mondial 2022 ne le fera pas changer d’avis.

"Non, cela ne change rien du tout, confie Le Graët dans une interview au Parisien. Didier va faire la Coupe du monde, et on verra après. Nous sommes assez proches pour en discuter en temps voulu. Mais ce n'est pas dans mon esprit de le prolonger actuellement, ni dans le sien."

"Il ne va pas faire 50 ans à la Fédération"

Relancé sur l’hypothèse d’une prolongation avant le rendez-vous au Qatar, Le Graët confirme son propos sans fermer totalement la porte en fonction des souhaits du sélectionneur. "Franchement, je ne sais pas, ajoute-t-il. Le week-end dernier, Didier a dit qu’il pourrait même redevenir entraîneur de club. En 2022, cela fera dix ans qu’il est sélectionneur. Il ne va pas faire 50 ans à la Fédération. Sauf si on fait une très bonne Coupe du monde et qu’il me dit: ‘Noël, je veux rester’. À ce moment-là, ce n’est pas moi qui refuserai."

L’ancien président de Guingamp n’a jamais caché sa volonté d’installer un jour Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France. L’ancien meneur des Bleus est actuellement sans club depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid l’été dernier. Selon certains échos, il ne souhaiterait pas s’engager dans un nouveau projet et attendrait le banc des Bleus après le Mondial 2022.