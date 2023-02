Équipe de France: quel bilan pour Varane chez les Bleus?

Après 93 sélections, cinq buts internationaux et un titre de champion du monde, Raphaël Varane a décidé de mettre un terme à sa carrière en équipe de France. Le défenseur de 29 ans a marqué la dernière décennie des Bleus.

À seulement 29 ans, Raphaël Varane arrête l'équipe de France. Comme Hugo Lloris, Steve Mandanda et Karim Benzema, le défenseur aux 93 sélections a décidé après la Coupe du monde 2022 au Qatar de mettre un terme à sa carrière internationale pour se consacrer à Manchester United et à sa vie privée. Les Bleus perdent un champion du monde, un vice-capitaine et l'un des symboles de l'ère Didier Deschamps.

C'est avec le sélectionneur en poste que Raphaël Varane découvre la sélection, le 22 mars 2013 contre la Géorgie pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2014. À seulement 19 ans et 10 mois, alors qu'il n'est pas encore un cadre du Real Madrid, il arrive en même temps que Paul Pogba et quelques mois après Olivier Giroud et Blaise Matuidi, trois autres éléments majeurs de la dernière décennie des Bleus.

Le but contre l'Uruguay pour oublier Hummels

Solide défensivement, bon relanceur, Raphaël Varane est titulaire indiscutable avec Samuel Umtiti lors de l'épopée victorieuse de 2018 en Russie. Il y marque le but le plus important de sa carrière: celui du 1-0 contre l'Uruguay en quart de finale, de la tête. Une belle revanche quatre ans après avoir été battu dans les airs par l'Allemand Mats Hummels, qui avait éliminé la France du Mondial 2014 au Brésil au même stade de la compétition.

Ce coup dur en avait précédé un autre: son forfait pour l'Euro 2016 en France, en raison d'une déchirure aux ischios-jambiers de la jambe gauche. Six ans après, l'autre cuisse manque de lui faire rater la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il loupe le premier match mais réintgère le onze dès la deuxième journée de la phase de groupes.

Des regrets pour la finale au Qatar?

Contre la Pologne en huitièmes de finale, son leadership lui fait prendre la parole dans le vestiaire à la mi-temps pour remonter les bretelles de ses coéquipiers et éviter la déconvenue de l'Euro 2021: "On se bat les uns avec les autres! Depuis quand on lève les bras et on regarde les autres? On perd deux ou trois ballons et on commence à baisser la tête, c'est quoi ça? (...) Je n'aime pas parler comme ça devant le groupe, mais là ça m'énerve. Je vois des trucs, ce n'est pas possible. Putain les gars, on vit un rêve!"

Sa carrière internationale s'achève donc sur la folle finale contre l'Argentine. Avec peut-être le regret d'avoir disputé quelques minutes de trop? Exténué en prolongation, et peut-être encore marqué par le fameux virus qui a perturbé l'effectif, il est dépassé sur le but du 3-2 marqué par Lionel Messi. Didier Deschamps décide d'ailleurs, à peine quelques minutes plus tard, de le remplacer par Ibrahima Konaté. Celui qui, avec Dayot Upamecano, est sans doute appelé à prendre sa relève.