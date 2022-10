Équipe de France: Fédération française, Qatar... Deschamps répond aux polémiques autour du Mondial 2022

Présent au Musée National du Sport à Nice ce vendredi, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a commenté les nombreuses polémiques qui entourent l'équipe de France et la Coupe du monde, à un mois du début de la compétition.

À un mois de la Coupe du monde, qui débute le 20 novembre au Qatar, Didier Deschamps reste focalisé sur le sportif. Présent au Musée National du Sport à Nice ce vendredi en compagnie de son adjoint Guy Stéphan, le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur les nombreuses polémiques qui entourent le football français.

"Le climat on le choisit pas. Vous y participez amplement, de manière positive et négative. C'était déjà le cas dans ma vie de joueurs. Il y avait des climats apaisés ou plus ou moins avec certaines histoires. L'important, c'est qu'en interne nous ayons la tranquilité et la sérénité. Si vous pouvez, dans les jours et les semaines à venir, parler uniquement de football, ça serait apprécié", a commenté l'ancien entraîneur de l'OM.

"On a le devoir d'être très vigilants sur tout ce qu'il se passe"

Didier Deschamps a également fait le point sur les polémiques liées à l'organisation. "Si je me rappelle bien, ça fait dix ans que la Coupe du monde a été attribuée au Qatar. L'exposition médiatique est beaucoup plus importante du fait qu'on se rapproche chaque jour un peu plus de la compétition. Est-ce que ça va gâcher la fête ? Libre à chacun de penser et de dire ce qu'il veut. Nous dans le domaine du sportif, on n'est pas déconnecté de la réalité. À travers notre Fédération et toutes les Fédérations, on a le devoir d'être très vigilants sur tout ce qu'il se passe pour faire en sorte que ce soit la fête du football. À travers la Fédération, tout est fait pour qu'il y ait une vigilance maximale par rapport à ce qu'il se passera là-bas. Ça concerne la France et tous les pays qui seront présents au Qatar", a poursuivi le sélectionneur.

Concernant un boycott des Français, Didier Deschamps assure que "chacun est libre" de faire ses choix. "Des décisions sont prises par les personnes qui ont ce pouvoir de décisions. Je n'ai pas à les commenter, je suis sélectionneur. Je suis sûr qu'on aura énormément de Français pour regarder les matchs et nous soutenir." L'équipe de France débutera la compétition le 22 novembre face à l'Australie, avant d'enchaîner face au Danemark (le 26) et la Tunisie (le 30).