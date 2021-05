Equipe de France: "Ravi" pour Benzema, Zidane veut "qu'on le laisse tranquille"

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane a longtemps souhaité le retour de Karim Benzema en équipe de France. Un désir exaucé pour l'Euro.

Zinedine Zidane, entraîneur de Karim Benzema au sein du Real Madrid, s'est dit "ravi" et "heureux" du retour de l'avant-centre en équipe de France, et a assuré qu'il n'a joué aucun rôle dans ce retour.

"Non, non je n'ai eu aucun rôle sur le retour de Karim (Benzema). Mais je suis ravi que Karim puisse retrouver l'équipe de France. Ça a été son souhait. Je suis ravi parce que c'était ce que lui voulait", a déclaré Zidane en conférence de presse vendredi avant le dernier match de la saison du Real contre Villarreal samedi (18h).

"Il a toujours tout fait pour. On ne va pas parler de ses prestations, de ce qu'il a fait cette année, mais lui voulait retrouver l'équipe de France, donc je suis heureux pour lui", a insisté "Zizou".

Zidane: "J'espère simplement qu'on va le laisser tranquille"

Le technicien marseillais, sous contrat au Real jusqu'au 30 juin 2022 mais qui multiplie les allusions à un possible départ dès la fin de la saison actuelle, a toutefois appelé à le "laisser tranquille" son attaquant fétiche.

"J'espère simplement qu'on va le laisser tranquille. Ce n'est pas juste se dire, 'comme on a le meilleur joueur, si on gagne le championnat d'Europe, c'est bien, et puis si on ne gagne pas le championnat d'Europe, ce sera parce que...'. J'espère qu'on ne va pas aller dans ces trucs-là", a souhaité Zidane.

"J'espère qu'on va profiter de son football et point barre, c'est tout. En tout les cas je suis heureux pour lui", a conclu "ZZ".

Avec Zidane sur la sellette, le Real Madrid peut toujours espérer défendre son titre de champion d'Espagne lors de la dernière journée de Liga samedi, en cas de revers ou de nul de l'Atlético de Madrid sur le terrain de Valladolid.

Les "Merengues" pourront compter sur le retour de leur capitaine Sergio Ramos, qui figurera bien dans le groupe après sa tendinite aux ischio-jambiers gauches contractée début mai.

En revanche, ils devront se passer d'Eden Hazard: le Belge, convoqué par Roberto Martinez pour l'Euro (11 juin - 11 juillet), n'a pas participé à l'entraînement du Real vendredi matin. Zidane a confirmé qu'il avait "quelque chose". "C'est pas grand chose, mais on ne veut pas prendre de risques", a précisé Zidane.