France-Allemagne: Rüdiger dément avoir mordu Pogba

Au lendemain du match entre la France et l’Allemagne, mardi à l’Euro (1-0), Antonio Rüdiger est revenu sur son geste à l’encontre de Paul Pogba. Le défenseur de la Mannschaft assure ne pas avoir mordu le milieu de terrain des Bleus, même s’il regrette son comportement.

C’est l’une des images fortes de ce choc. Peu avant la mi-temps, Antonio Rüdiger est venu s’en prendre à Paul Pogba lors de France-Allemagne, mardi à l’Euro (1-0). Sur une remise en touche, le défenseur de la Mannschaft s’est collé derrière le milieu de terrain des Bleus, avant de le mordre légèrement dans le haut du dos. Les images sont assez claires. Mais au lendemain de cet incident, qui n’a pas été sanctionné par les arbitres, Rüdiger a tenu à s’en expliquer. En regrettant son geste, tout en démentant une quelconque morsure.

"Ça fait mauvais effet"

"Je n’ai pas le droit d’aller comme ça avec la bouche contre son dos, ça va sans dire. Ça fait mauvais effet, a déclaré le joueur de Chelsea dans des propos rapportés par son agent. Après le coup de sifflet final, nous avons parlé très amicalement avec Paul et autant avec moi que ensuite en interview, il a confirmé que ce n'était pas une morsure, comme certains l'avaient pensé d'abord".

Sur ce point, Rüdiger revisite un peu l’histoire. Car c’est bien Pogba qui s’est plaint de son geste sur le terrain. Avant d’en confirmer la nature en conférence de presse. "Je pense qu’il m’a un peu mordu, même si c’est peut-être amical vu qu’on se connaît bien. J’ai senti ça, je l’ai déclaré à l’arbitre, après c’est à lui de prendre une décision", a expliqué le milieu de terrain de Manchester United, auteur d’une prestation éblouissante à l’Allianz Arena.

Pogba ne souhaite pas de sanction

Malgré la polémique, Rüdiger ne s’attend pas à être sanctionné à posteriori pour son coup de sang. Sachant que l’arbitre de la rencontre, Carlos del Cerro Grande, ne l'a pas réprimandé sur le terrain. "Il m'a dit qu'il m'aurait sanctionné s'il avait pensé que c'était une faute", assure le joueur de 28 ans. Pogba, lui-même, ne souhaite pas que son adversaire soit puni dans cette affaire.

"Toni, c’est un ami à moi, a fait savoir le champion du monde 2018. Sur le terrain, il y a eu un petit accrochage, vous avez vu les vidéos je pense. Maintenant c’est fini, je ne suis pas là pour qu’il soit suspendu ou quoi, c’est passé (…) Moi je veux juste qu’on joue au foot, l’arbitre ne lui a pas mis de rouge et tant mieux, c’était un beau match pour tout le monde. Je ne veux pas qu’il soit suspendu a posteriori. A la fin du match on s’est embrassé, et voilà".