Equipe de France: Ripoll obtient un sursis à la tête des Espoirs

La comité exécutif de la fédération française n'a pas voulu trancher, préférant se donner le temps d'analyser plus en profondeur la situation du sélectionneur, après l'échec des Bleuets lors du dernier Euro de la catégorie.

Sylvain Ripoll a obtenu un peu de répit en dépit de la fâcheuse élimination des Bleuets dès les quarts de finale de l’Euro Espoirs. Le sélectionneur des Espoirs, dont le contrat court jusqu'aux Jeux olympiques de Paris 2024, n’est donc pas menacé dans l’immédiat. Le comex de la FFF a évoqué cette désillusion.

Décision a été prise de se donner du temps pour approfondir l’analyse. Le comex de la 3F a prévu d’échanger avec le sélectionneur dans les prochains jours. Il n’est pas en danger à ce stade.

Philippe Diallo et son comex ne veulent pas se tromper avant de se projeter vers le projet défi des JO 2024. Le président de la FFF vise le sacre olympique: "Les JO en France n’arrivent qu’une fois par siècle. On a la capacité de monter une équipe pour gagner la médaille d’or", a-t-il annoncé aux clubs alors qu'il répondait à l'invitation du syndicat Foot Unis.

Aucun titre depuis... 1988

Désigné coupable, Sylvain Ripoll n’est pas parvenu à emmener la génération dorée des Espoirs français au sacre européen. "L'objectif qui m'avait été fixé, c'était les demi-finales. Factuellement, on n'est pas dans les clous", avait-il froidement reconnu après le match, invitant ses interlocuteurs à ne "pas tout mélanger".

"Les Jeux olympiques, c'est quelque chose à part. On va digérer. On discutera après avec la direction", avait-il indiqué. A son crédit, Ripoll a réussi à qualifier la France à trois Euros consécutifs, après une longue période de disette, mais il n'a jamais pu faire mieux qu'une demi-finale, lors de son premier tournoi en 2019.

Les Bleuets auxquels on prédisait le titre en début de tournoi n’ont même pas fait mieux qu’en Hongrie, il y a deux ans (élimination en quarts), et encore moins bien qu’il y a quatre ans, quand l'équipe avait échoué dans le dernier carré, aux portes de la finale. Les Bleuets n’ont gagné le titre qu’une seule dans leur histoire, en 1988, il y a 35 ans, représentés par une génération qui comptait dans ses rangs Laurent Blanc, Eric Cantona, et même un certain Christophe Galtier.