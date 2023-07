Euro Espoirs: grosse désillusion pour les Bleuets, éliminés par l'Ukraine dès les quarts de finale

L'équipe de France espoirs quitte l'Euro dès les quarts de finale après son revers face à l'Ukraine (3-1). Les Bleuets menaient pourtant au score et peuvent nourrir des regrets, une nouvelle fois.

L'aventure prend déjà fin pour les Bleuets, qui poursuivent leur malédiction dans la compétition. Après une belle phase de groupe et trois victoires en trois rencontres, l'équipe de France espoirs prend la porte en quart de finale de l'Euro, battue par l'Ukraine (3-1). Tout avait pourtant bien démarré dans ce match.

Déjà privé de Wahi et Koné, forfaits jusqu'à la fin de la compétition, Ripoll doit aussi se passer de Badé et Diakité pour ce match. Le sélectionneur français peut néanmoins compter sur la même attaque que face à la Suisse (4-1), avec Barcola, Gouiri et Cherki. En face, la pépite de Chelsea Mudryk peut disputer ses première minutes dans cet Euro, remis d'une blessure à un mollet et donc titularisé.

Cherki régale, la défense se troue

Le trio offensif des Bleuets se met rapidement en évidence avec deux frappes cadrées coup sur coup de Barcola et Cherki (6e). Ce dernier manque ensuite de précision sur coup franc (17e) mais trouve l'ouverture sur une action d'école: Le Fée lance Barcola d'une passe lumineuse, le Lyonnais centre en retrait pour son coéquipier, qui trouve l'ouverture d'une frappe croisée en pleine surface après une feinte de corps décisive (19e).

Assez discrète jusqu'ici, l'Ukraine réagit vite avec un but de Krystiv logiquement refusé pour une position de hors-jeu sur une tentative de Mudryk (23e), avant un penalty obtenu par l'attaquant des Blues, sur un léger contact avec Kalulu (30e). Sudakov ne tremble pas et transforme la sentance d'un contre-pied (32e). Entre temps, Gouiri alerte à son tour Trubin, d'une tête repoussée par le gardien adverse (25e) avant que Barcola ne trouve le poteau sur sa tentative croisée (38e).

Profitant cette fois d'une erreur collective, l'Ukraine passe en tête juste avant la pause, Sudakov profitant du mauvais alignement de Lukeba et Nkounkou pour prendre la profondeur, plein axe, effacer Chevalier et s'offrir un doublé, son troisième but de la compétition (44e). Au retour des vestiaires, les Bleuets accroissent leur domination face à des Ukrainiens regroupés et indiscipliés.

Wahi cueilli à froid, Bondarenko achève les Bleuets

Pourtant, les occasions se font rares sur le but de Trubin, qui signe un arrêt décisif devant Barcola, auteur d'un piqué délicat et de toute façon signalé hors-jeu (66e). Nazarenko est également en position illicite quelques instants plus tard dans la surface française, sur une frappe dangereuse et au-dessus (68e).

Entré en jeu plus tôt, Wahi croit offrir l'égalisation en marquant à bout portant après une tête repoussée de Kalimuendo, également tout juste sorti du banc mais le drapeau se lève de nouveau (81e). Encore passé proche de marquer (84e), Nazarenko sert ensuite Bondarenko, qui réussit le crochet devant Nkounkou avant de fixer Chevalier d'un piqué parfait (86e).

Comme lors de la dernière édition en 2021, les Bleuets sortent donc en quart de finale et laissent l'Ukraine défier l'Espagne en demi-finale, mercredi soir à Bucarest. L'autre affiche du dernier carré opposera quelques heures plus tôt l'Angleterre à Israël. La finale aura lieu dimanche prochain.