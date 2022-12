Equipe de France: Saliba répond aux critiques sur le niveau des remplaçants chez les Bleus

En conférence de presse ce vendredi, à deux jours d’affronter la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, William Saliba s'est montré lucide sur le faible niveau affiché par les habituels remplaçants des Bleus contre la Tunisie.

"C’est sûr qu’on n'a pas fait un bon match..." William Saliba a le mérite d’être lucide. En conférence de presse ce vendredi, à deux jours d’affronter la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le défenseur d’Arsenal est revenu sur la défaite des Bleus mercredi face à la Tunisie (1-0).

>> Toute l'actu des Bleus en direct

"Il y a beaucoup de joueurs qui jouaient un premier match de Coupe du monde. Ce n’est pas une excuse. On n'a pas fait un bon match, on n'a pas été bons. Mais il faut passer par-dessus. On apprend tous le très haut niveau. Jouer pour le pays c'est une pression supplémentaire que celle en club. C’est un apprentissage", a confié l’ancien joueur de l’OM, qui avait remplacé Raphaël Varane à l’heure de jeu.

"Une autre compétition commence"

Remaniée comme rarement, avec neuf changements dans le onze de départ par rapport à la victoire contre le Danemark (2-1), l’équipe de France a largement déçu. Avec une succession de mauvais choix, un déchet technique agaçant et l’impression d’une grande fébrilité à toutes les lignes.

Les Bleus ont pourtant cru égaliser au bout du temps additionnel, mais le but inscrit par Antoine Griezmann en toute fin de match a injustement été refusé pour une position de hors-jeu. "Le coach a répété qu'une autre compétition commençait. L'équipe et le groupe sont comme avant. On va aborder le match (contre la Pologne) comme les autres depuis le début de la compétition", a rappelé Saliba, qui se tient "prêt" à rejouer en cas de besoin.

"Le coach m'avait prévenu que j'allais entrer à l’heure de jeu (mercredi. Je dois être de plus en plus prêt. Il y a beaucoup plus d'intensité en fin de match et il faut être directement chaud sinon ça peut être dur", a-t-il confié. Sauf immense surprise, il devrait retrouver le banc dimanche.