Equipe de France: "Freed From Desire", nouvel hymne des Bleus? Pas si sûr, à en croire Varane

Présent en conférence de presse ce dimanche au lendemain de la qualification de la France pour les huitièmes de finale de Coupe du monde 2022 grâce à un succès sur le Danemark (2-1), Raphaël Varane s'est exprimé sur le nouvel hymne potentiel des Bleus. Le défenseur et ses coéquipiers ont célébré leur qualification sur le titre Freed From Desire de la chanteuse Gala.

En 1998 et 2018, des musiques avaient marqué le sacre de l'équipe de France en Coupe du monde. D'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les Bleus n'ont pas encore trouvé un air à chanter pour accompagner les potentielles victoires à venir au Qatar en 2022. Toutefois, après le succès face au Danemark samedi (2-1), Raphaël Varane et ses coéquipiers ont peut-être un début de piste, avec une chanson bien connue dans le monde du sport.

"Je ne sais pas d'où ça vient", s'amuse Varane

Dans la vidéo des coulisses de la victoire de la France face au Danemark (2-1), les joueurs sont aperçus en train de faire la fête sur Freed From Desire, de la chanteuse italienne Gala. "La musique est arrivée comme ça dans le vestiaire, je ne sais pas d'où ça vient, on a célébré la qualif' ensemble, on verra si ça se répète", a glissé avec le sourire Varane ce dimanche en conférence de presse, à propos du titre sorti en 1997.

Freed From Desire a déjà été repris à de nombreuses reprises par plusieurs équipes, à l'image du XV de France en rugby lors de la tournée d'automne. Lors de l'Euro 2016, les supporters de l'Irlande du Nord avaient remis au goût du jour la chanson en la détournant en l'honneur de l'attaquant Will Grigg, alors à Wigan et désormais à MK Dons en League One (3e division anglaise). "Will Grigg’s On Fire", chantaient alors les fans lors de la compétition organisée en France.

En 1998, I Will Survive de Gloria Gaynor avait accompagné le sacre de l'équipe de France. Invité du Vestiaire sur SFR Sport en 2017, Vincent Candela expliquait l'origine de ce titre: "On faisait un toro. On se chambrait assez souvent. Je crois que Boghossian était au milieu. Il n’arrivait pas à attraper le ballon. Au bout d’un moment on a commencé à chantonner 'la la la la la' (l’air de la chanson, NDLR). C’est parti de là, racontait le champion du monde. Après la première victoire (face à l’Afrique du Sud, NDLR) on a recommencé et cela s’est su par la suite".

VIngt ans plus tard, proche de plusieurs joueurs, le rappeur Vegedream composait Ramenez la coupe à la maison, rapidement repris par des millions de supporters. Le chanteur s'était produit en septembre au Stade de France, en compagnie des champions du monde, pour célébrer la victoire finale au Mondial, après un match en Ligue des Nations face aux Pays-Bas.

En attendant, l'équipe de France devra conclure sa phase de poules mercredi (16h) face à la Tunisie, avec l'idée d'assurer la première place. Didier Deschamps, joueur en 1998 et sélectionneur en 2018, a déjà confirmé qu'il effectuera des changements. Raphaël Varane a exprimé son souhait d'enchaîner, lui qui a rejoué samedi, deux mois après sa lésion du biceps fémoral.