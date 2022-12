France-Tunisie: la FFF est confiante après le recours sur le but annulé de Griezmann

Selon nos informations, la FFF est assez confiante sur le fait que l’arbitre a fait une erreur en annulant le but d’Antoine Griezmann en fin de match contre la Tunisie. La Fédération espère avoir une réponse rapidement.



Les Bleus vont-ils préserver leur invincibilité dans cette Coupe du monde ? La FFF a confié à son service juridique la gestion de la réclamation à la suite du but refusé à Antoine Griezmann dans les dernières secondes du match contre la Tunisie (défaite 1-0). Ils ont pris le temps de bien regarder les images avant de motiver leur demande qui est partie en fin de matinée ce jeudi.

>> Equipe de France: toutes les infos EN DIRECT

Selon nos informations, la FFF est assez confiante sur le fait qu'il y a eu une erreur de l'arbitre et espère que Fifa recréditera le but de Griezmann. C'est la commission de discipline de l'instance qui a accusé réception de la réclamation de la FFF. La Fédération espère avoir une réponse rapidement.

L'arbitre n'avait pas le droit d'aller voir la vidéo

Le rocambolesque final de France-Tunisie est manifestement entaché d'une énorme erreur d'arbitrage. L'arbitre du match ne pouvait plus annuler le but égalisateur d'Antoine Griezmann au moment où il l'a décidé. Et pour cause: il avait relancé le jeu avant de siffler la fin du match. Or, le protocole d'utilisation de l'assistance vidéo (VAR) n'autorise pas de revenir sur une action après une reprise de jeu. Le but aurait donc dû être considéré comme entériné.

Quelques minutes après la fin de match contre la Tunisie, c’est Guy Stéphan qui émet en premier l’idée en rentrant aux vestiaires de déposer une réclamation. Après échanges avec les responsables de la FIFA, les Bleus ont indiqué par l’intermédiaire de Philippe Brocherieux (Team manager), dans une sorte de "pré-réclamation" dans les deux heures après le match, qu’ils allaient déposer réclamation.

La FIFA a indiqué à la FFF qu’elle avait 24h pour la motiver par écrit. Le service juridique de la FFF a donc été sollicité pour rédiger le document. Il a été envoyé à la FIFA peu après le déjeuner ce jeudi. La FFF ne sait pas quand la FIFA lui fera un retour.