PSG, Neymar, Mbappé, Messi… l’interview intégrale de Ronaldinho dans Rothen s’enflamme

Ronaldinho, ancien meneur du PSG et Ballon d’or en 2005, était l’invité exceptionnel de Rothen s’enflamme sur RMC ce jeudi pour présenter l’application Footsider. Derrière son large sourire, il a fait part de son admiration - en français - pour Kylian Mbappé tout en défendant Neymar et Lionel Messi.

Ronaldinho, comment vous êtes-vous retrouvé associé à l’application FootSider, qui donne une deuxième chance à des joueurs de connaître une carrière professionnelle?

On a eu l’idée avec des copains. Et j’aime beaucoup cette opportunité d’aider les jeunes. Nous qui sommes venus du foot de la rue, et je suis content d’être avec les copains de Footsider. Ça va donner de bonnes choses.

Qu’est-ce que cela vous fait de revoir Nicolas Anelka que vous avez côtoyé au PSG (2001-2002)?

C’est super d’être avec lui. Nico, c’est un grand copain, un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué. Et à chaque fois que je suis avec lui, c’est un plaisir. C’est dommage de ne pas avoir joué plus souvent ensemble.

Ressentez-vous quelque chose de particulier quand vous revenez à Paris?

Oui c’est spécial de revenir à Paris. J’adore ici. Les gens me donnent des câlins et me respectent beaucoup. C’est mon premier club en Europe et c’est aussi spécial pour ça. C’est parfait à chaque fois que j’ai pu revenir ici.

Vous avez affiché un sourire tout au long de votre carrière, ce qu’on reproche parfois à certains grands joueurs aujourd’hui. Quel regard portez-vous sur cette évolution?

Oui j’ai beaucoup profité. Le bon Dieu m’a donné la chance de faire ce que j’aimais le plus dans la vie, jouer au foot.

"Je suis content de tout ce que Neymar fait"

Avez-vous des regrets sur la longévité de votre carrière?

J’ai bien profité de mes moments dans le foot et j’ai eu la chance de ne pas avoir eu besoin de beaucoup de temps pour tout gagner. Je suis content: tous mes rêves de petit, je les ai réalisés. J’ai passé des très bons moments dans le foot. Il ne m’a rien manqué. Et j’ai fini ma carrière en ayant tout réalisé.

Quel regard portez-vous sur le PSG actuel? Êtes-vous déçu de ce qu'a montré le PSG en Ligue des champions?

Le foot c’est comme ça. Il faut du temps, ce n’est pas juste mettre des bons joueurs ensemble pour que les choses marchent vite. C’est une des meilleures équipes au monde maintenant avec les meilleurs joueurs au monde. Il faut du temps pour que ça vienne.

Les anciens du PSG, Ronaldinho, Jérôme Rothen et Nicolas Anelka dans Rothen s'enflamme, le jeudi 31 mars 2022 © RMC

Comment jugez-vous l’apport Neymar au PSG depuis son arrivée?

Je suis content de tout ce qu’il fait. C’est un des meilleurs joueurs au monde. Chaque année, il gagne quelque chose à Paris. Au Brésil, c’est notre principal joueur, notre leader. Au Brésil, tout le monde est content de ce qu’il fait là-bas et au PSG.

Comprenez-vous les reproches des supporters contre Neymar?

Je ne suis pas supporter! Je ne regarde pas ces choses. Même quand je jouais, je ne regardais pas ces choses-là. Chacun son avis et sa manière de penser.

"Les choses vont venir naturellement pour Messi"

Considérez-vous que les problèmes de Lionel Messi au PSG soient simplement une question de temps d’adaptation?

Oui, c’est exactement ça. Nous qui avons joué au foot savons ce qui se passe dans le foot. Il faut donner du temps, les choses vont venir naturellement. Moi quand je suis arrivé à Paris, c’était difficile. Changer sa manière de jouer… Messi est resté 20 ans à Barcelone, c’est la première fois qu’il change de football. C’est normal, il faut du temps pour s’adapter

Qu’est-ce qui est dur à Paris?

Tout change, la communication, la manière de jouer au foot. Et ça c’est juste le temps qui peut te le donner.

Dans ces cas-là, estimez-vous que Messi aurait dû rester à Barcelone?

Si nous parlons mal de CR7, Messi, Neymar… On va parler bien de qui? Le foot, c’est comme ça. Chaque week-end c’est un nouveau film, et bientôt il reviendra en faisant des choses exceptionnelles.

Quel avis avez-vous sur Kylian Mbappé?

Je l’adore. Il est super. C’est un joueur qui te donne envie de le regarder jouer. Il peut faire beaucoup de belles choses dans le foot.

"Avec les joueurs qu’il a au PSG, Mbappé peut rester"

Pensez-vous qu’il va quitter le PSG?

C’est lui qui décide, c’est clair. Avec les joueurs qu’il a au PSG, il peut rester. Il a tout pour bien faire ici. Mais il peut jouer n'importe où avec sa technique, sa vitesse. J’espère qu’il fera les bons choix.

Que préférez-vous chez lui?

Il est costaud, bon dans le dribble, la vitesse. C’est un jeune joueur complet. Il a un peu de Nico Anelka. A l’époque, Nico était rapide, comme lui aujourd’hui. Il a des choses qui ressemblent beaucoup.

Quel est votre dribbleur préféré? Neymar?

Pour moi, Ronaldo (Nazario de Lima) a changé le foot. C’était le numéro 1. Il a changé la manière de jouer au foot. Avec la force, la vitesse et la technique, tout ça ensemble… Il a commencé à faire des choses que personne n’avait vu avant. J’ai copié beaucoup de choses (sur Ronaldo) et on a joué ensemble, c’était super.

Aimiez-vous cette liberté du numéro 10?

Au Brésil, on joue beaucoup dans la rue et les entraîneurs viennent nous voir en nous demandant de dribbler. En Europe on ne voit pas ça. Et chaque année, on voit des jeunes Brésiliens débarquer en Europe en apportant notre style de jeu. Tu viens en Europe pour apporter ça, qu’il n’y a pas en Europe. Notre style de jeu est comme ça.

"Le Brésil a une grande possibilité de gagner la Coupe du monde 2022"

Le Brésil n’a plus gagné la Coupe du monde puis 2002. Faut-il toujours considérer le Brésil comme un favori pour la Coupe du Monde?

Oui, le Brésil va arriver fort au Mondial et a une grande possibilité de gagner. J’espère mais ce n’est pas facile.

Avez-vous envie de revenir dans un club pour occuper un poste important?

Pour le moment, non. Je suis content avec des écoles de foot pour des enfants partout dans le monde. Je veux aider le maximum d’enfants qui rêvent de jouer au foot. J’ai des projets de musique au Brésil. Dans le foot, ce n’est pas le moment.

Seriez-vous tenté à l’idée de venir aider Paris, notamment en terme d’images?

Pour le moment, je suis en voyage tout le temps. C’est difficile de rester à un seul endroit mais on ne sait jamais.

Avez-vous eu l’opportunité de revenir jouer au PSG après votre départ en 2003?

C’est passé trop vite. Je suis parti à Barcelone, Milan, puis je suis revenu au Brésil et c’est passé trop vite, je n’avais pas de temps à donner.