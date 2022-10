Equipe de France: Benzema, Kimpembe, Nkunku... le baromètre des Bleus à trois semaines du Mondial

Chaque semaine avant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), RMC Sport vous propose de passer au crible les performances des joueurs susceptibles d'apparaître dans la liste de Didier Deschamps le 9 novembre prochain.

Ils ont brillé

À force de marquer tous les week-ends ou presque, son nom s’est logiquement invité dans la discussion. Au point que sa présence ou non pour le Mondial devienne un vrai sujet de débat. Buteur et passeur décisif ce dimanche dans la victoire de Rennes contre Montpellier (3-0), Martin Terrier poursuit son début de saison canon. Auteur de 11 réalisations et de quatre passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien Lyonnais affiche un rendement éblouissant "C'est flatteur d'entendre des personnes dire que je la mérite”, a-t-il confié au sujet de la Coupe du monde sur Téléfoot dimanche. Jamais appelé chez les A, Terrier semble partir de très loin. Mais Didier Deschamps n’est certainement pas insensible à ses prestations.

Victime d'une lésion du biceps fémoral face à Chelsea le 22 octobre, Raphaël Varane n’a pas foulé une pelouse depuis une dizaine de jours. Mais les dernières nouvelles au sujet du défenseur central sont plutôt positives. Depuis Clairefontaine, Varane a posté quelques mots rassurant ce dimanche: "Merci à tous pour vos messages cette semaine ! Je me suis entraîné dur et je me sens beaucoup mieux." Initialement, le retour du joueur de Manchester United était prévu aux alentours du 15 novembre, soit sept jours avant l’entrée en lice des Bleus contre l’Australie au Mondial.

Si l’incertitude est toujours présente pour Varane, Didier Deschamps et son staff peuvent néanmoins se satisfaire du niveau de jeu d’Axel Disasi, qui pourrait offrir une alternative plus que crédible en défense centrale. Face à Ferencvaros en Ligue Europa (1-1) jeudi, il a été l'un des seuls Monégasques à tenir son rang. Véritable patron en défense, le joueur de 24 ans s'est mué en passeur décisif pour Wissam Ben Yedder sur le but de l'ASM, en se retrouvant ailier droit sur l'action. Contre Angers en Ligue 1 ce dimanche, il s’est une nouvelle fois montré impeccable.

Après une série de sept matchs toutes compétitions confondues sans trouver le chemin des filets au mois de septembre, Christopher Nkunku a retrouvé son rythme infernal. La semaine passée, l’ex Parisien a marqué un but dans la victoire retentissante de Leipzig contre le Real Madrid en Ligue des champions (3-2) avant de récidiver contre le Bayer Leverkusen samedi en Bundesliga (2-0). En octobre, il a inscrit sept buts en huit rencontres jouées.

Un autre ancien de la Ligue 1 continue de flamber en Allemagne. Bourreau de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions en inscrivant le but de la victoire face aux hommes d’Igor Tudor (2-1), Randal Kolo Muani s’est mué en passeur décisif ce week-end en Bundesliga face au Borussia Dortmund (défaite 2-1). Après avoir connu sa première sélection en Bleu fin septembre, l’ancien Nantais confirme qu’il fait bien partie des prétendants sérieux à une place sur le front de l’attaque.

Ils ont inquiété

On ne l’a revu qu’une seule fois sur un terrain depuis son sacre au Ballon d’or le 17 octobre dernier. Absent contre Gérone ce dimanche, Karim Benzema a passé un troisième match consécutif à l’infirmerie. L’attaquant du Real Madrid a ressenti une fatigue musculaire au quadriceps de la jambe gauche il y a une dizaine de jours et il est encore incertain pour la dernière journée de Ligue des champions contre le Celtic ce mercredi. "Il a passé un test et tout s'est bien passé, il n'a aucun problème, a indiqué Carlo Ancelotti samedi. Mais nous devons prendre en compte le ressenti du joueur. Il n'est toujours pas à 100%."

Presnel Kimpembe, entré en fin de match contre le Maccabi Haïfa en Ligue des champions mercredi dernier, a connu ce week-end face à Troyes (victoire 4-3) sa première titularisation depuis sa blessure contre Brest le 10 septembre dernier. À la peine à chaque entame de période, il a été directement impliqué sur deux buts de l’ESTAC. Il a finalement été remplacé peu avant l’heure de jeu.

Après avoir effectué son grand retour à l’entraînement, le ciel pourrait de nouveau s'assombrir pour Paul Pogba. Selon la presse italienne, le milieu de terrain, opéré du genou droit en septembre, a ressenti une douleur musculaire à la cuisse. Ce nouveau pépin physique, probablement causé par une surcharge de travail après sa longue période d’arrêt, intervient alors que la joueur de la Juventus était déjà engagé dans une course contre la montre pour revenir sur pied avant la Coupe du monde. Cette fois, cela pourrait bien être le coup de grâce.

Sorti touché à la cuisse gauche contre Valence en Liga samedi, Jules Koundé souffre lui aussi d'une "surcharge" musculaire. L'ancien Bordelais, titulaire à plusieurs reprises en équipe de France ces derniers mois, est resté assis plusieurs minutes sur la pelouse de Mestalla en se tenant l'arrière de la cuisse gauche, avant de céder sa place en grimaçant à Gerard Piqué. "Je crois que ce n'est rien de grave, juste une surcharge (musculaire)", a cependant rassuré le défenseur sur DAZN.