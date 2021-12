Guinée: Simakan, Guirassy, Mara... la liste des binationaux que Diawara veut convaincre

Kaba Diawara a expliqué ce mardi auprès de RMC Sport qu’il espérait convaincre certains joueurs binationaux de jouer avec la Guinée. Le nouveau sélectionneur guinéen a notamment ciblé plusieurs espoirs de Ligue 1 ou des anciens du championnat de France.

Formé la Masia et promis à un brillant avenir du côté du Barça, Illaix Moriba a fait le choix de rejoindre Leipzig lors du dernier mercato estival. Au même moment, le milieu d 18 ans a opté pour la sélection guinéenne plutôt que d’attendre une éventuelle sélection avec l’Espagne de Luis Enrique. Un joli coup pour l’équipe africaine. Remplaçant de Didier Six à la tête de la Guinée, Kaba Diawara a détaillé pour RMC Sport sa politique vis-à-vis des joueurs binationaux. Le technicien de 46 ans espère convaincre plusieurs habitués de la Ligue 1 de rejoindre son groupe.

"On commence (à essayer de convaincre les binationaux), oui. Dès que j’ai été confirmé, je suis parti à l’aventure pour voir certains profils. On a commencé le travail de fond, on risque d’ici peu d’avoir des garçons qui vont nous rejoindre, a confirmé l’ancien attaquant du PSG ou de l’OM. C’est pour cela que j’espère que la CAN se passera bien, pour leur montrer. C’est un travail compliqué, il faut un discours, une attitude pour faire comprendre que les intérêts sont partagés."

Diawara: "Ce que je leur raconte n’est pas du flanc"

A l’image d’Ilaix Moriba dont il savoure le choix, Kaba Diawara a précisé qu’il avait déjà contacté certains sélectionnables potentiels. Après un premier échange téléphonique "pour convenir ensuite d’un rendez-vous", le nouveau sélectionneur de la Guinée va devoir trouver les mots qui feront mouche.

"J’ai été le premier binational dans les années 2000 et ce que j’ai connu à l’époque, ils n’auront pas à la connaître. Sans se prendre pour ce que nous ne sommes pas, ce qu’on propose aujourd’hui, c’est vraiment pas mal, a enchaîné Kaba Diawara. Il ne faut pas qu’ils aient peur de l’engagement mais pour se rendre compte que tout ce que je leur raconte n’est pas du flanc, il faut qu’ils viennent."

Diawara pense à "une vingtaine de noms" dont Simakan et Guirassy

Soucieux de renforcer son équipe avec tous les joueurs binationaux qui voudraient réellement s’impliquer, Kaba Diawara a confirmé avoir ciblé certains acteurs de la Ligue 1. En particulier le Rennais Serhou Guirassy. Passé par plusieurs sélections tricolores chez les jeunes, l’attaquant de 25 ans pourrait se laisser tenter par l’aventure guinéenne, le pays d’origine ses parents. "Cela avance parce qu’il n’est pas fermé, comme pour d’autres, sans trahir de secret", a ainsi indiqué le technicien africain.

Serhou Guirassy avec Rennes © Icon Sport

D’autres joueurs confirmés ou prometteurs et passés par l’élite du foot français figurent aussi parmi les cibles de Kaba Diawara dans le futur.

"J’ai une vingtaine de noms, oui. Simakan de Leipzig, Diakhaby de Valence, Touré du Genoa ou encore Baldé (Le Havre), Traoré ou Mara (Bordeaux) pour les plus jeunes. Ce sont tous des joueurs avec qui je me suis entretenu récemment, a conclu le sélectionneur guinéen. Ils regarderont ce qu’on fera pendant la CAN, à nous d’être bons."