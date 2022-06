Équipe de France: Stéphan donne des nouvelles de Mbappé, crainte de forfait pour Varane

Guy Stéphan a donné quelques indications sur l’état de santé de Kylian Mbappé et Raphaël Varane, tous les deux sortis sur blessure ce vendredi lors du match de l’équipe de France contre le Danemark en Ligue des nations (1-2).

C’est l’un des points noirs de cette soirée ratée au Stade de France. Alors que les Bleus se sont inclinés contre le Danemark en Ligue des nations ce vendredi soir, sur deux buts de l’ancien Bordelais Cornelius (1-2), les champions du monde 2018 ont également perdu Kylian Mbappé et Raphaël Varane sur blessure.

Tandis que l’attaquant parisien est sorti juste avant la pause en se plaignant d’une douleur derrière le genou - des traces d'un coup reçu à l'entraînement deux jours plus tôt et qui justifiait son strap lors du match - le défenseur de Manchester United a quant à lui laissé ses partenaires à l’heure de jeu après un contrôle en extension. Son cas suscite plus d’inquiétude. Il va passer des examens mais il y a crainte de forfait pour le reste du rassemblement. Si un forfait se confirme, un international Espoirs pourrait etre appelé.

En conférence de presse, Guy Stéphan, sur le banc des Bleus ce vendredi soir en l’absence de Didier Deschamps, endeuillé, a donné des nouvelles des deux joueurs.

Stéphan: "Ça me semble juste pour Kylian et Raphaël de rejouer dans trois jours"

"Kylian a un problème au genou. Je ne connais pas la nature exacte. Il va passer des examens. Raphaël, c'est un problème musculaire derrière la cuisse. Il a ressenti une douleur. Il y aura aussi des examens demain", a commenté l’habituel sélectionneur adjoint devant les journalistes.

Questionné sur un éventuel turnover lundi contre l’Autriche, toujours en Ligue des nations, Stéphan a admis que Mbappé et Varane devraient déclarer forfait. "Même si je ne connais pas la nature exacte des blessures, ça me semble juste pour Kylian et Raphaël de rejouer dans trois jours. Il y a aura de la rotation."