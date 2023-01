Equipe de France: Sur fond d'affaire Le Graët, les champions du monde 1998 se retrouvent autour d'un dîner (sans Deschamps)

Certains champions du monde 1998 se retrouvent pour un dîner ce lundi à Paris. Tous ne seront pas là à l’instar de Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, excusé pour un match caritatif à Monaco.

Ils auront beaucoup de choses à se dire. Certains joueurs l’association France 98 se retrouve ce lundi autour d’un dîner dans un restaurant à Paris. Selon Le Parisien, plusieurs d’entre eux manqueront à l’appel comme Didier Deschamps, actuel sélectionneur, Youri Djorkaeff ou Vincent Candela présents à Monaco pour y disputer un match caritatif. Ces retrouvailles tombent dans une période riche en actualité après les propos de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane.

Des tensions au sein du groupe?

La cote du président de la Fédération française de football (FFF) était déjà faible dans l’esprit de la majorité des champions du monde 1998 qui dénoncent souvent le "mépris" du patron du foot français à leur égard. Didier Deschamps, reconduit dans ses fonctions de sélectionneur jusqu’en 2026, a publiquement regretté le dérapage du président dont il est proche. Une prise de parole trop tardive selon certains de ses anciens coéquipiers. De quoi créer un peu de friture avec le reste du groupe?

Emmanuel Petit, buteur en finale face au Brésil en 1998 et désormais membre de la Dream Team RMC, s’est dit "pas complètement satisfait" de la réaction de l’ancien numéro 7 des Bleus. "Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de monde qui ne va pas venir, regrettait récemment Petit à propos de ce dîner. Ce qu'on fait tous ensemble pendant cinq ans, en devenant champion du monde et d'Europe, où on a dominé le monde entier, on ne peut pas le prendre et le jeter aux oubliettes. On ne peut pas faire semblant qu'il y a une amitié qui nous scelle à travers les titres gagnés, il faut que ça aille beaucoup plus loin que ça. Cela nous dépasse tous et ça touche tous les Français."

Beaucoup de membres dissipent pourtant l’idée de tensions au sein du groupe alors que la reconduction de Deschamps s’est faite au détriment de Zinedine Zidane. Les deux hommes se respectent et Deschamps a récemment rappelé le contexte. "La situation sportive fait que cela a amené une rivalité sportive entre nous deux, a-t-il confié. Voire, pour certains, une opposition. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l'on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie comme joueur et par rapport à ce qu'il est ce qu'il représente dans le football et le sport français."

Lionel Charbonnier, champion du monde également membre de France 98, a également rappelé le lien indiéctible qui soude malgré tout la première génération. "Je n’ai pas entendu de déclaration fracassante entre joueurs de 1998, a-t-il rappelé. Dugarry et Deschamps? Oui mais il se sont expliqués. Zidane et Deschamps? Moi j’aimerais remettre les choses dans le contexte. France 98 est né de joueurs très intelligents, individuellement et collectivement. Chacun avait son ego en 1998 mais l’intelligence collective prenait le dessus. Les gars ont très longtemps rangé leur ego. Ça a duré ce que ça a duré. France 98 s’est petit à petit étiolé, certains ont pris leur retraite plus ou moins rapidement, certains sont devenus coachs, d’autres agents… Certains ont pris des courants différents. Mais tous restent mes amis."