Emmanuel Petit veut une réunion entre les membres de France 98: "Pour qu'on se parle droit dans les yeux"

Consultant pour RMC, Emmanuel Petit s'est montré "désolé" lors de l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi après la réaction de Didier Deschamps sur les propos polémiques de Noël Le Graët à l'encontre de Zinédine Zidane. Le champion du monde a lancé un appel aux membres de France 1998 pour se parler "franchement et honnêtement".

Emmanuel Petit n'est pas convaincu par la réaction de Didier Deschamps après la mise en retrait de Noël Le Graët. Ce mercredi, le sélectionneur de l'équipe de France a réagi pour la première fois aux récents événements entourant le président de la Fédération française de football.

S'il n'a pas voulu commenter la décision prise par le Comex de la FFF ce mercredi, qui a donné la présidence par intérim à Philippe Diallo, Didier Deschamps est revenu sur le dérapage médiatique de Noël Le Graët à l'encontre de Zinédine Zidane. Le responsable des Bleus a salué les excuses du dirigeant de 81 ans, pointant tout de même des propos "inappropriés".

"Il faudrait qu'on se réunisse tous et qu'on puisse se parler"

Consultant pour RMC et champion du monde 1998 avec Didier Deschamps et Zinédine Zidane, Emmanuel Petit n'est "pas complètement satisfait" par la réponse de "DD". "On est beaucoup plus loin que le terme 'inapproprié' qu'il a utilisé. Les choses, qui sont prouvées et démontrées à l'heure actuelle, sont bien plus graves", a commenté l'ancien joueur d'Arsenal.

Manifestement ému, Emmanuel Petit regrette la situation actuelle. "Cela me désole pour 1998 par rapport à l'unité qu'on a toujours eue, depuis cette épopée incroyable qui nous lie jusqu'à la fin. Il y a beaucoup trop de problèmes à l'heure actuelle, a noté Emmanuel Petit. Il faudrait qu'on se réunisse tous et qu'on puisse se parler honnêtement et franchement, les yeux dans les yeux. Il y a trop de choses qui ne vont pas."

Les champions du monde 1998 doivent se réunir dans deux semaines au cours d'un dîner. "Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de monde qui ne va pas venir", a regretté Petit. "Ce qu'on fait tous ensemble pendant cinq ans, en devenant champion du monde et d'Europe, où on a dominé le monde entier, on ne peut pas le prendre et le jeter aux oubliettes, a continué l'ancien milieu de terrain. On ne peut pas faire semblant qu'il y a une amitié qui nous scelle à travers les titres gagnés, il faut que ça aille beaucoup plus loin que ça. Cela nous dépasse tous et ça touche tous les Français."

"J'aurais aimé que Deschamps se désengage véritablement"

Pendant 15 ans, Emmanuel Petit n'était plus dans l'association liée à France 98. L'homme de 52 ans s'interroge à nouveau: "Je me pose sincèrement la question aujourd'hui de ma légitimité au sein de 1998. Je vais avoir l'occasion d'en parler de vive voix prochainement avec les personnes concernées. J'aurais aimé que Deschamps se désengage véritablement parce que les choses que l'on traite autour de Le Graët actuellement sont très graves", a dénoncé Petit.

Par ailleurs, Emmanuel Petit a réclamé la démission de Noël Le Graët. La décision du Comex de mettre le patron de la FFF en retrait semble "un enfumage" aux yeux du champion du monde: "Je maintiens ce que j'ai dit hier, j'ai honte de faire partie de cette famille. Donc M. Noël Le Graët, ayez un peu de classe, au moins une fois dans votre vie. Proposez votre démission et partez prendre une bonne retraite en Bretagne. Laissez-nous tranquille, maintenant. Et aux gens du Comex: vous avez une responsabilité énorme sur vos épaules et vous avez démontré que vous êtes défaillants à ce niveau et qu'on ne peut plus vous faire confiance. C'est scandaleux".