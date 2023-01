FFF: l’énorme coup de gueule de Petit sur Le Graët

Emmanuel Petit a dressé un terrible constat sur le fonctionnement de la Fédération française de football. Dans l’émission "Rothen s’enflamme" sur RMC, le consultant a fracassé Noël Le Graët pour ses agissements en tant que président de l’instance et a regretté le silence de Didier Deschamps.

Entre ses propos déplacés sur Zinedine Zidane, l'audit sur sa gestion de la FFF et les accusations de harcèlement sexuel lancées par Sonia Souid, Noël Le Graët traverse une très grosse zone de turbulences ces derniers jours. A la veille de la réunion du Comex de la FFF, le président de l'instance semble de plus en plus fragilisé à la tête de la Fédération. Opposant de longue date au dirigeant breton, Emmanuel Petit a livré ses vérités ce mardi dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC.

"J’étais tout seul dans le désert parce que l’on était une poignée à avoir le courage de prendre position. Parce que le système électoral de la Fédération c’est purement et simplement une baronnie. C’est de l’entre soi et une poignée de personnes qui décident plutôt que l’intérêt général. On ne consulte jamais, on fait tout dans un entre soi. C’est de la dictature, a dézingué le membre de la Dream Team RMC Sport. Que cela soit cet événement qui touche Zizou l’icône nationale et que d’un seul coup cela ouvre une porte et tout le monde demande sa démission, j’ai envie de leur dire: 'les gars réveillez-vous!' Cela fait quinze ans que cela dure ces bêtises-là."

"Ce mec n’aime pas les footballeurs"

En conflit ouvert avec le patron de la FFF, l'ancien milieu passé par Monaco et Arsenal a rappelé qu'il n'était pas le seul. Plusieurs icônes du football tricolores se sont attirées les foudres de Noël Le Graët, un dirigeant trop éloigné des réalités de son sport.

"Ce personnage ne mérite même pas que l’on cite son nom, il ne mérite même plus que l’on parle de lui. Je vais faire un aveu, j’ai honte de faire partie de la même famille que lui. On fait partie de la famille du football français. Ce mec n’aime pas les footballeurs. Vous avez vu comment il a parlé de Zizou et de Platini, les deux plus grands joueurs de ces dernières décennies. Comment il s’est aussi frité avec Kylian Mbappé. On est des dizaines comme cela parmi les anciens internationaux. Noël Le Graët, tous on le déteste! On le déteste ce mec! On le déteste parce qu’il vit tout seul sur son perchoir et agit de façon dictatoriale avec beaucoup de soumission autour de lui parce qu’il sait très bien comment fonctionne le système. Il en use et il en abuse."

Et d’enchaîner sur les personnes autour du président la FFF: "Le Comex, je suis curieux de voir ce qu’a dit Eric Borghini qui est l’un des fidèles lieutenants de Noël Le Graët. Sincèrement on sort des chartes d’éthique pour les joueurs, on sort des chartes d’éthique pour les entraîneurs. Dès qu’ils fautent, ils se retrouvent en commission de discipline avec des amendes et des suspensions. Et lui il fait ce qu’il veut depuis des années... En veux-tu en voilà."

Petit ne comprend pas le silence de Deschamps

Auteur du troisième but de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde 1998, Emmanuel Petit y a gagné le plus beau titre de sa carrière. A ses côtés se trouvaient Zinedine Zidane et Didier Deschamps, deux hommes désormais très distants l'un de l'autre. Et quand Zizou a été critiqué par Noël Le Graët, le sélectionneur actuel des Bleus n'a pas réagi.

"Bien sûr que cela me choque. Je peux comprendre sa proximité parce qu’il forme un binôme. Je peux comprendre d’un point de vue professionnel qu’il soutienne son président. Mais, hey, on a gagné la Coupe du monde ensemble. On a été les premiers à gagner la Coupe du monde et c’était notre capitaine. Quand je vois qu’il ne prend pas la parole... Ne serait-ce que juste un tweet en disant qu’il se désolidarise des propos de Noël Le Graët qui n’appartiennent qu’à lui. Je ne suis même pas choqué parce que cela fait longtemps... Chacun essaye de voir son propre intérêt quand il y a son destin professionnel en jeu. Je ne peux pas lui en vouloir (à Deschamps) pour cela. En revanche, par rapport à ce que l’on a vécu tous ensemble et que l’on vit encore ensemble… Je rappelle quand même qu’à la fin du mois de janvier tout France 98 va se réunir comme on le fait chaque année. Didier Deschamps ne vient plus et je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu’il a des problèmes avec certains joueurs mais je ne veux pas rentrer là-dedans."

Et d'expliquer encore lors d'un autre moment de l’émission Rothen s’enflamme: "Didier Deschamps c’est notre représentant, notre sélectionneur et surtout un ancien coéquipier. On est copains aussi. C’est un silence assourdissant comme le Comex. Tout le monde dans le football, même à l’extérieur de la France, a été outré et scandalisé. Peut-être que sa rivalité avec Zizou entre en jeu. Je n’en sais rien. Il y a des choses qui m’échappent. Je ne comprends pas. Je ne suis pas un carriériste là-dessus, je ne demande pas de pouvoir. Mais quand tu as affaire à des gens qui veulent absolument le pouvoir, peut-être qu’ils ont une autre façon de réfléchir et d’analyser les choses. Je sais que si j’avais été sélectionneur à sa place, j’aurais fait une sortie médiatique en disant que ce n’était que les propos de Noël Le Graët. Je me serais désengagé, tout simplement. J’ai tellement de souvenirs, des embrassades et autres, avec Didier Deschamps en 1998. Il y a beaucoup de choses qui ont explosé en plein vol. Je crois que cette histoire reflète parfaitement ce qui se passe entre certains joueurs au sein de France 98."

Petit en appelle à Infantino

En plus de ses fonctions de président de la FFF, Noël Le Graët vise une place à la Fifa en tant que représentant de l'UEFA. Une aspiration qui a poussé Emmanuel Petit à demander à Gianni Infantino, président de la Fifa, de mettre son veto.

"Ce que je vois c’est que cette personne (Noël Le Graët) nuit considérablement au football français. J’ai un message à adresser à Gianni Infantino, le président de la Fifa parce qu’il brigue aussi de rester dans le comité directeur de la Fifa. S’il vous plaît, avec toutes les casseroles que vous avez au cul à la Fifa, ne mettez pas un mec comme cela dans les instances, a finalement balancé le champion du monde 1998. Infantino et Le Graët s’entendent bien? C’est pour cela que je dis que ces gens sont hors-sol. C’est scandaleux! Ils sont hors-sol et dans leur monde. Le Graët, ce gars n’aime pas les footballeurs. C’est aussi simple que cela. Tout ce qu’il a dit sur les footballeurs ces dernières années, tous ceux qui ont fait le rayonnement de la Fédération française de football c’est grâce aux joueurs et pas aux dirigeants."