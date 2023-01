Des tensions entre les membres de France 98 ? "Tous restent mes amis", tranche Charbonnier

Au lendemain de l'appel lancé sur RMC par Emmanuel Petit à tous les champions du monde 1998, pour se parler "franchement et honnêtement", Lionel Charbonnier a donné son avis sur l'ambiance qui règne entre les membres de France 98.

Emu et "pas complètement satisfait" par la réaction de Didier Deschamps après les propos polémiques tenus par Noël Le Graët envers Zinédine Zidane, Emmanuel Petit a lancé un appel mercredi sur RMC aux autres champions du monde 1998 : "Cela me désole pour 1998 par rapport à l'unité qu'on a toujours eue, depuis cette épopée incroyable qui nous lie jusqu'à la fin. Il y a beaucoup trop de problèmes à l'heure actuelle. Il faudrait qu'on se réunisse tous et qu'on puisse se parler honnêtement et franchement, les yeux dans les yeux. Il y a trop de choses qui ne vont pas."

"Tous restent mes amis"

Un constat pas totalement partagé par Lionel Charbonnier, lui aussi sacré champion du monde il y a vingt-cinq ans et actuel consultant pour RMC. "Je n’ai pas entendu de déclaration fracassante entre joueurs de 1998. Dugarry et Deschamps ? Oui mais il se sont expliqués. Zidane et Deschamps ? Moi j’aimerais remettre les choses dans le contexte. France 98 est né de joueurs très intelligents, individuellement et collectivement. Chacun avait son ego en 1998 mais l’intelligence collective prenait le dessus. Les gars ont très longtemps rangé leur ego. Ça a duré ce que ça a duré. France 98 s’est petit à petit étiolé, certains ont pris leur retraite plus ou moins rapidement, certains sont devenus coachs, d’autres agents… Certains ont pris des courants différents. Mais tous restent mes amis", a réagi l’ancien gardien dans Rothen s’enflamme.

"Quand on se retrouve et qu’on mange à part, je mets tout à part, je ne juge pas. Pourquoi Deschamps n’est pas dans le WhatsApp commun de France 98 ? Je n’ai pas à l’expliquer. Manu (Petit), lui, a une autre sensibilité. Mais je ne juge pas. Deschamps et Zidane ? Je connais DD, il vient juste de resigner, il est proche de Le Graët ou Le Graët est proche de lui. Mais il n’a rien abandonné. Il avait un intérêt personnel autre que France 98 donc je n’ai pas à le juger. Pourquoi faudrait-il recadrer DD ? Qui a défendu Zidane aujourd’hui ? On s’est dit des choses entre nous, et Zizou nous a dit de prendre une position. Je ne juge aucun membre de France 98 lorsque nous sommes ensemble", a-t-il développé. Les champions du monde 1998 doivent justement se réunir dans deux semaines au cours d'un dîner. Reste à savoir combien s'y rendront...

"Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de monde qui ne va pas venir, regrettait Petit la veille sur RMC. Ce qu'on fait tous ensemble pendant cinq ans, en devenant champion du monde et d'Europe, où on a dominé le monde entier, on ne peut pas le prendre et le jeter aux oubliettes. On ne peut pas faire semblant qu'il y a une amitié qui nous scelle à travers les titres gagnés, il faut que ça aille beaucoup plus loin que ça. Cela nous dépasse tous et ça touche tous les Français."