France-Bulgarie: la compo probable des Bleus avec Kanté

L’équipe de France va clore sa phase de préparation à l’Euro par un match amical face à la Bulgarie, ce mardi au Stade de France (21h10). L’occasion pour Didier Deschamps d’aligner l’équipe la plus compétitive possible, à une semaine de l'entrée en lice des Bleus dans la compétition.

Ultime répétition avant le grand soir. L’équipe de France a rendez-vous avec la Bulgarie, ce mardi au Stade de France (21h10), pour son dernier match de préparation à l’Euro. Après avoir facilement dominé le pays de Galles, la semaine passée à Nice (3-0), les joueurs de Didier Deschamps vont tenter d’emmagasiner de la confiance. A une semaine de leur entrée en lice face à l’Allemagne, le 15 juin, à l’Allianz Arena de Munich.

Pour ce match face aux Bulgares, le sélectionneur des Bleus devrait s’appuyer à nouveau sur un système en 4-4-2 losange. Avec une composition quasiment identique par rapport à celle alignée contre les Gallois. Seul N’Golo Kanté, de retour aux affaires après son sacre avec Chelsea en Ligue des champions, devrait retrouver une place de titulaire au détriment d’Adrien Rabiot, qui souffre de la cheville.

Le trio Griezmann-Mbappé-Benzema reconduit

Pour le reste, l’équipe de France devrait se présenter avec un onze similaire à celui qui a dominé les partenaires de Gareth Bale à l’Allianz Riviera. Avec Hugo Lloris dans les buts, Benjamin Pavard dans le couloir droit de la défense, Lucas Hernandez à gauche et une charnière composée de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. N’Golo Kanté, Corentin Tolisso et Paul Pogba pour animer l’entrejeu et un trio d’attaque Antoine Griezmann-Kylian Mbappé-Karim Benzema.

La compo probable des Bleus:

Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Pogba, Tolisso - Griezmann - Mbappé, Benzema