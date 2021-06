Équipe de France: Thierry Henry excité par le retour de Benzema

Intégré au staff de la sélection belge pendant l’Euro (11 juin - 11 juillet) qui débute vendredi, Thierry Henry conserve l’équipe de France dans son coeur, et se réjouit d’assister au retour de Karim Benzema.

L’équipe de France passe un dernier galop d’essai contre la Bulgarie ce mardi (21h10), avant de basculer dans la compétition. L’occasion pour Karim Benzema de parfaire une entente prometteuse avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, entrevue face au pays de Galles (3-0). La réintégration de l’attaquant du Real Madrid après plus de cinq ans et demi d’absence s’est pour l’instant déroulée sans accroc.

"Quelle équipe a le luxe de faire ça ? Quelqu'un m'a demandé qui aimeriez-vous voir à l'Euro, à qui pensez-vous... ? Benzema ! J’ai une grande admiration pour Benzema. Jouer pour le Real Madrid année après année, débuter, marquer, gagner. Ce n'est pas facile, mais le gars l'a fait pendant très longtemps", a confié Thierry Henry.

"Peu importe ce qu’il s’est passé entre lui et Deschamps, ils s’en sont occupés et j’en suis très heureux, a-t-il ajouté sur le podcast de Rio Ferdinand. Lorsqu’on me pose la question: "Quel jeune joueur es-tu impatient de voir à l’Euro ?" Je réponds Benzema. Je veux le revoir avec le maillot de l’équipe de France de nouveau. J’espère que nous aurons du succès avec lui."

Henry défend le bilan de Giroud

Avec Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann, l’équipe de France championne du monde s’est renforcée sur le papier et dispose d’un triangle d’or en attaque, sans compter les forces disponibles sur le banc. Associé au reste de l’équipe, avec des joueurs de classe mondiale dans tous les secteurs du jeu, l’ensemble constitue une sacrée armada, qui fait de l’équipe de France, au moins sur le papier, l’un des grands favoris de la compétition.

"Je suis si heureux d'être Français en ce moment, a souri Thierry Henry. Vous avez le luxe de faire revenir Benzema, et vous avez Mbappé, Griezmann... Et soyons honnêtes, Giroud a bien travaillé pour l'équipe nationale. Je sais qu'il n'est pas toujours la tasse de thé de tout le monde, mais il a fait du bon travail. Vous avez des attaquants différents. Karim qui se déplace tout autour, Griezmann qui aime jouer derrière l’attaquant, et vous avez le monstre qui peut jouer à droite, à gauche, au milieu, partout. C'est super, mais je suis tellement excité de voir Benzema de retour en équipe nationale, c'est le joueur que je veux revoir."

Thierry Henry en parle de façon très détachée, s'identifiant encore à la sélection française dont il aura marqué l'histoire, et c'est bien normal, mais l’ancien international va faire son retour au sein de l’encadrement de l’équipe de Belgique de football à l’occasion de l’Euro. Âgé de 43 ans, Henry retrouvera le poste d’adjoint du sélectionneur Roberto Martinez, qu’il avait déjà occupé entre 2016 et 2018.