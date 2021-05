Équipe de France: Le Graët salue le retour de Benzema, une "excellente décision"

Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, s'est réjoui du retour de Karim Benzema en équipe de France après cinq ans d'absence. L'attaquant madrilène disputera l'Euro avec les Bleus à partir du mois de juin.

Le retour de Karim Benzema en équipe de France, cinq ans après sa mise à l'écart, est "une excellente décision", a salué ce mardi le président de la Fédération française Noël Le Graët, qui veut croire que l'avant-centre apportera "son talent" à l'Euro cet été.

"Si le retour dans le groupe de Karim Benzema a pu surprendre certains, il me réjouit. J'estime que c'est une excellente décision, compte tenu de son talent et de ses performances remarquables tous ces derniers mois", a déclaré le dirigeant dans un communiqué publié sur le site de la FFF.

Le Graët, qui a souvent fait part de son affection pour Benzema, avait annoncé en 2015 que l'attaquant n'était "plus sélectionnable" après sa mise en examen dans l'affaire du chantage à la sextape exercé sur Mathieu Valbuena. L'avant-centre avait raté l'Euro 2016 à domicile, puis le Mondial 2018, remporté par les Bleus en Russie.

"Je suis certain qu'il sera heureux"

Le dirigeant breton avait même semblé avoir définitivement fermé la porte en novembre 2019 en déclarant que "l'aventure en Bleu (était) terminée" pour Benzema, qui lui avait alors vivement répondu sur les réseaux sociaux.

"Je suis certain qu'il sera heureux de retrouver ses partenaires et aura à cœur d'aider l'équipe de France à atteindre ses objectifs, comme il l'a toujours fait lorsqu'il a été appelé", a néanmoins lancé Le Graët ce mardi, souhaitant bonne chance aux Bleus. "L'équipe de France championne du monde, finaliste de l'Euro 2016, nourrit avec la Fédération de légitimes ambitions pour cette compétition de très haut niveau", a-t-il dit.

Le retour de Benzema en Bleu a également été salué mardi par Jean-Michel Aulas, membre du Comité exécutif de la FFF et patron de l'Olympique lyonnais, le club formateur de l'attaquant du Real Madrid: "Le retour du fils prodige: on est tellement fier et heureux", a twitté le dirigeant lyonnais.