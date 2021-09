Des discussions entre le PSG et l’équipe de France autour de la blessure de Mbappé

Attentif à l'évolution de l'état du mollet de Kylian Mbappé, le PSG échange avec le staff de l'équipe de France. Alors que la participation de l’attaquant de 22 ans à la suite du rassemblement tricolore demeure incertaine, son club pourrait vouloir le rapatrier. Une décision commune sera prise entre les deux parties, pour s’éviter tout imbroglio.

Depuis Paris, l’état de santé de Kylian Mbappé est suivi avec attention. Sorti en fin de match en grimaçant lors du nul de l’équipe de France face à la Bosnie-Herzégovine (1-1), mercredi soir en match de qualifications au Mondial 2022, la situation de l’attaquant des Bleus est scrutée de très près par la direction parisienne depuis.

Le buteur de 22 ans a passé une IRM ce jeudi afin de déterminer la nature de sa gêne ressentie à un mollet, après une accélération sur la pelouse de la Meinau. L’examen n’a pas révélé de lésion, bien que Mbappé ressente toujours une douleur lorsqu’il marche. Si sa présence à Kiev samedi pour affronter l’Ukraine (20h45) n’est pas encore assurée, tout comme son maintien dans le groupe France – une décision sera prise dans la soirée –, son club a pris contact avec le staff des Bleus pour recevoir le maximum d’infos, et prendre une décision commune à son sujet.

Leonardo: "Personne de la FFF n’a communiqué avec nous. C’est un manque de respect"

Alors que Kylian Mbappé et Paris font face à de prochaines échéances importantes (contre Bruges en Ligue des champions le 15 septembre, puis face à Lyon le 19 en Ligue 1), le PSG désire en effet qu’aucun risque ne soit pris au sujet de son joueur. Et souhaite probablement ne pas voir se répéter la situation de septembre 2020, lorsque de vives tensions étaient apparues entre Leonardo et l’équipe de France.

Sur l’antenne de RMC, le directeur sportif parisien s’était emporté contre la sélection alors que Mbappé avait été testé positif à la Covid-19 lors d’un rassemblement des Bleus, et renvoyé chez lui par le staff tricolore. "C’est inacceptable! On a appris par la presse qu’on avait un joueur (Mbappé) positif. Personne de la FFF n’a communiqué avec nous. C’est un manque de respect." Un imbroglio dû à un manque de communication dont les deux parties aimeraient probablement se passer, cette fois-ci.