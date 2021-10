Équipe de France: "Tout le monde l'aime", les mots touchants de Lucas Hernandez pour Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé a suggéré qu’on lui avait donné le sentiment qu’il pouvait être un problème en équipe de France, Lucas Hernandez, son coéquipier chez les Bleus, tenait à le rassurer publiquement.

Kylian Mbappé a profité de deux interviews, dont une qu’il a donnée en longueur à RMC (à retrouver ce mardi en intégralité dans Rothen s'enflamme à partir de 18h), pour confirmer publiquement ce que l'on pressentait. Ce que l’on savait moins en revanche, c’est que l’international a envisagé cet été de mettre l’équipe de France entre parenthèses au sortir d’un Euro décevant.

La compétition a été marquée par des crispations au sein du vestiaire, mettant en scène Kylian Mbappé face à Olivier Giroud, notamment. Au-delà de cette brouille qui relève de l’anecdote, le jeune champion du monde a donné le sentiment de vouloir prendre la lumière et d’assumer de plus amples responsabilités. En retour, il a parfois concentré les critiques sur sa personne.

"Je n’ai jamais voulu être un problème, a-t-il confié à L'Équipe. Mais à partir du moment où j’ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème… Le plus important, c’est l’équipe de France, et si l’équipe de France est plus heureuse sans moi, c’est comme ça. C’est ce qu’on m’a fait ressentir et c’est ce que j’ai ressenti. le message que j’ai reçu, c’est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, on aurait peut-être gagné."

Lucas Hernandez: "Kylian ? Il est très respecté ici, en équipe de France"

Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Lucas Hernandez a été sincère, et reconnu qu’il n’avait pas senti le mal-être de son coéquipier: “Je n’ai pas vécu ce moment-là. A l’Euro, franchement, je l’ai vu intégré à 100% à l’équipe. Il avait envie de jouer cet Euro et de le gagner bien sûr, comme tous les joueurs, et c’est vrai que ç’a été une déception cette élimination face à la Suisse. C’était un coup très très dur pour tout le monde. On y pense encore."

Lucas Hernandez se tient prêt à lui apporter tout le réconfort dont Kylian Mbappé pourrait avoir besoin, l’assurant de tout son soutien et de son affection: "Kylian est un énorme joueur, quelqu’un de très proche, tout le monde l’aime. Il est très respecté ici, en équipe de France. C’est un très jeune joueur mais il fait déjà partie des cadres de l’équipe de France. On est tous avec lui, on sait qu’on a besoin de lui. Il a dit ça mais je veux qu’il sache qu’il est un joueur unique, qu’on a besoin de lui, et qu’on veut écrire d’autres pages de l’histoire de l’équipe de France avec lui."