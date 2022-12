Équipe de France: un joueur australien raconte comment Giroud et Mbappé l'ont snobé dans les vestiaires

Après la victoire des Bleus contre l'Australie à la Coupe du monde, Olivier Giroud aurait prétendu à Jason Cummings qu'il ne parlait pas anglais, alors qu'il a joué en Premier League de 2012 à 2021. L'attaquant australien cherchait simplement à obtenir le maillot de l'avant-centre après la victoire de la France contre les Socceroos.

Il est beaucoup question du manque de classe des Argentins depuis la défaite de l’équipe de France (3-3, 2-4 tab) en finale de la Coupe du monde, mais l’actualité est venue nous rappeler que nous n’avons pas toujours brillé par notre élégance dans ce tournoi. L’attaquant australien Jason Cummings a révélé que le Français Olivier Giroud avait prétendu qu’il ne parlait pas anglais pour éviter de procéder à un échange de maillots. Une excuse pour le moins surprenante, sachant que l’attaquant français a évolué en Premier League (Arsenal, Chelsea) pendant près de dix ans, de 2012 à 2021. Mais ce n’est pas tout puisque Kylian Mbappé a lui aussi rabroué Cummings.

"Giroud est passé devant moi en prétendant qu'il ne parlait pas anglais"

La France et l’Australie ont joué l’une contre l’autre en ouverture du tournoi. La rencontre s’est soldée par une large victoire de l’équipe de France, avec un doublé d’Olivier Giroud, le maillot du buteur milanais valait donc son pesant d’or. Cummings s’est néanmoins tourné en priorité vers l’arme offensive n°1 des Bleus de Didier Deschamps, celui qui finira meilleur buteur du tournoi. "Après le match contre la France, j'ai essayé d'avoir Mbappé - oubliez Giroud, je suis allé chercher le meilleur, Mbappé - et il m'a répondu 'on se voit dans les vestiaires'", a expliqué Cummings à l'émission The Project de Channel 10. L’attaquant australien fait passer son maillot dans le vestiaire et patiente en attendant que celui de Mbappé lui parvienne enfin.

"J'attends dehors et il ressort avec mon haut, le maillot des Socceroos. Je me suis dit: 'attends une minute, ce n'est pas le maillot de Mbappé'. Il (le responsable des maillots français) m'a regardé et m'a dit 'non, il ne veut pas échanger son maillot'." Forcément déçu du résultat, Jason Cummings regagnait son propre vestiaire quand il a croisé la route d’Olivier Giroud, "toujours aussi beau". "Et je lui ai demandé : 'Giroud, s'il te plaît mec, je peux avoir ton maillot, mec ? Je suis un grand fan, je peux avoir ton maillot'. Et il est passé devant moi, en prétendant qu'il ne parlait pas anglais! Il a joué en Premier League pendant dix ans. Il est juste passé devant moi !" Heureusement, Jules Koundé traînait par là, "un mec génial !" Ouf, l’honneur est sauf !