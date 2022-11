Equipe de France: vers une liste à 26 avec 4 gardiens pour le Mondial, Clauss devrait être le grand perdant

Selon les informations de RMC Sport, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Jules Koundé et Mike Maignan, qui souffrent chacun d'une blessure, devraient faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022.

Selon les informations de RMC Sport, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Jules Koundé et Mike Maignan, qui n'ont pas rejoué une seule minute depuis leur blessure (mais qui sont en phase de reprise), devraient être dans la liste de l'équipe de France dévoilée ce mercredi soir par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).

La réflexion s’est faite avec l’appui du staff médical des Bleus, sur le fait que ces joueurs puissent être compétitifs pour le premier match contre l’Australie (22 novembre). Il y a tout de même une véritable interrogation pour Mike Maignan, doublure du capitaine Hugo Lloris. Le cadre de l'AC Milan sera vraisemblablement testé lundi à Clairefontaine. C’est la raison pour laquelle il semblerait que le sélectionneur annonce une liste de 26 joueurs avec 4 gardiens.

A priori pas de surprise, Clauss devrait être le grand perdant

Il ne devrait pas y avoir de surprise ou de nouveau joueur. Didier Deschamps et son staff souhaitent s’appuyer sur des joueurs qui ont été appelés récemment chez les Bleus et qui ont donné pleinement satisfaction, comme William Saliba en défense et Youssouf Fofana au milieu. Deux autres défenseurs pourraient faire partie du voyage au Qatar: Dayot Upamecano, très en vue avec le Bayern Munich, et Ibrahima Konaté, qui a retrouvé une place de titulaire avec Liverpool.

Le grand perdant de cette liste devrait être Jonathan Clauss dans le couloir droit. À gauche, deux joueurs sont en balance: Lucas Digne et Ferland Mendy. Un doute subsiste aussi au milieu de terrain pour Mattéo Guendouzi et Eduardo Camavinga.

Le règlement permet de modifier la liste et de remplacer les blessés

En attaque, ce devrait être du classique avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku, sans oublier Karim Benzema, qui a pris toutes les précuations par rapport à sa récente blessure et n'a pas joué les dernières rencontres du Real Madrid.

En vertu du règlement de la FIFA, Didier Deschamps aura jusqu'au 14 novembre (19h) pour modifier sa liste comme il le souhaite, et même jusqu'au 21 novembre (veille du premier match contre l'Australie) pour remplacer des blessés.