France-Pays-Bas: "elle a mis le feu", Bilbault encense Selma Bacha

Entrée à l’heure de jeu, Selma Bacha a été élue joueuse du match lors du quart de finale de l’Euro entre la France et les Pays-Bas (1-0 a.p). Une prestation de haute volée saluée par la milieu de terrain Charlotte Bilbault.

Une entrée en jeu rayonnante. Si l’équipe de France féminine s’est qualifiée pour sa première demi-finale d’Euro ce samedi soir contre les Pays-Bas (1-0 a.p), elle le doit en partie à la performance de Selma Bacha, remplaçante au coup d’envoi et pourtant élue joueuse du match après avoir remplacée Melvine Malard à la 62e minute. En conférence de presse, sa partenaire Charlotte Bilbault salue cette performance.

"Les Pays-Bas commençaient à être fatigués, Selma est entrée et elle a mis le feu"

"Tous les joueuses sont importantes. Il y en a qui jouent plus que d'autres mais tout le monde a un rôle à jouer, rappelle la néo-montpelliéraine. On l'a vu hier (samedi) avec l'entrée de Selma, élue joueuse du match. C'est une jeune joueuse, qui a une marge de progression énorme. Elle apporte sa jeunesse, sa fougue, et ça nous fait du bien dans des matches comme hier. Les Pays-Bas commençaient à être fatigués, Selma est entrée et elle a mis le feu".

Mais Bacha n’a pas été la seule dont l'entrée a fait mal aux Néerlandaises. "Je pense aussi à l’entrée de Clara Matéo, dont les caractéristiques sont la percussion, la vitesse, ajoute Bilbault. Ce sont les atouts qu'elle a et qu'elle exploite très bien. C'est important pour nous surtout sur les fins de matches quand l'équipe adverse commence à être fatiguée. On peut s'appuyer sur elle pour faire le lien avec les attaquantes, pour être au soutien de notamment Kadi (Diani). C'est une jeune joueuse qui a une marge de progression énorme. Elle va disputer la Ligue des champions avec le Paris FC. C'est de bon augure pour la suite, en tout cas pour mercredi et pour elle en club."

Kadidiatou Diani, replacée dans l’axe après la sortie de Malard, a notamment obtenu un penalty pour les Bleues en prolongation, transformé par Périsset. Et la France disputera donc la demi-finale de l’Euro 2022 contre l’Allemagne, ce mercredi soir (21h).