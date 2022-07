France-Allemagne: Diacre fait confiance à Malard, la compo des Bleues

Corinne Diacre n’a pas bouleversé son onze de départ pour la demi-finale de l’Euro 2022 entre la France et l’Allemagne ce mercredi à Milton Keynes en Angleterre. Melvine Malard est notamment titulaire en attaque.

Une dernière incertitude planait à la pointe de l’attaque tricolore, Corinne Diacre a finalement tranché. Melvine Malard est alignée dans l’axe pour la demi-finale de l’Euro 2022 contre l’Allemagne ce mercredi à Milton Keynes en Angleterre (21h). Titulaire contre l’Islande et les Pays-Bas, la joueuse de l'OL est préférée à Selma Bacha, autrice d'une belle entrée au tour précédent, et à Ouleymata Sarr.

Kadidiatou Diani reste sur son aile droite et Delphine Cascarino fera face à Giulia Gwinn dans le couloir gauche. Elle tentera de faire sauter le verrou allemand. Si les Bleues réussissent à battre l’octuple champion d’Europe, elles défieront les Lionnes anglaises à Wembley en finale. Mais il faudra d’abord parvenir à marquer contre la Mannschaft. Ce que personne n’a fait depuis le début de la compétition estivale.

Diacre mise sur la continuité

Une fois la question du trident offensif réglée, Corinne Diacre a choisi de faire confiance aux mêmes joueuses qui ont étouffé les Pays-Bas lors du quart de finale (1-0, ap). Dans l’entrejeu, Grace Geyoro est accompagnée de Charlotte Bilbault et Sandie Toletti.

Les trois milieux tricolores auront fort à faire pour prendre le meilleur sur les Allemandes où l’ancienne du PSG Sara Däbritz et Lina Magull ont montré de belles choses depuis le début de cet Euro outre-Manche.

En défense non plus la sélectionneure n’a pas modifié son onze de départ. Pauline Peyraud-Magnin gardera les cages françaises et la charnière Mbock-Renard essaiera de museler Alexandre Popp et la suppléante de Klara Bühl, testée positive au Covid-19: Jule Brand.

Dans les couloirs, Eve Périsset et Sakina Karchaoui devront apporter un plus en attaque sans trop se livrer sur le plan défensif.

Le onze des Bleues:

Peyraud-Magnin - Périsset, Mbock, Renard (c), Karchaoui - Bilbault, Toletti, Geyoro - Diani, Malard, Cascarino.

La compo de l'Allemagne:

Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Magull, Oberdorf, Däbritz - Huth, Popp, Brand.