Equipe de France: l'incroyable déclaration de Le Graët sur la liste des Espoirs

Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF), veut obliger les clubs de Ligue 1 à libérer aux moins deux joueurs de moins de 21 ans pour Paris 2024. Il défend également encore Sylvain Ripoll en soulignant de manière étonnante les difficultés de cette catégorie.

La comédie autour de l’équipe de France Espoirs, privée de ses meilleurs joueurs lors des Jeux olympiques 2021, s’est achevée par une élimination cinglante dès la phase de poule à Tokyo. De nombreux clubs ont refusé de libérer leurs éléments pour les Bleuets, puisque la compétition n’entre pas dans le calendrier Fifa. Cela les laissait donc libres de leurs choix. Après ce fiasco, Noël le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), a décidé d’agir et compte bien obliger les clubs à lâcher au moins deux joueurs de moins de 21 ans pour Paris 2024.

"Je le regrette et je suis vexé qu’on ait envoyé une équipe très affaiblie, a-t-il pesté dans une interview à Ouest-France. Ce n’est pas la faute de ceux qui étaient là-bas, qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes. On ne va pas se raconter d’histoires, on n’a pas été très bons sur ce coup-là. On va bien regarder pour Paris 2024. Je vais déjà rencontrer Infantino (président de la FIFA, ndlr) dans deux semaines à Paris, puis les présidents de clubs. Il faut que les clubs aient l’obligation de libérer au moins deux joueurs de moins de 21 ans. Je ferai voter cela aussi bien au CA de la Ligue, qu’au Comex de la FFF."

Il reconnaît que l’équipe n’a pas donné une "bonne image" et invite tout le monde à être "plus raisonnable" dans trois ans. Le tout en défendant encore Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs, dans un étrange argumentaire.

" J’en connais à peine la moitié "

"Je vois bien qu’il travaille sérieusement, assure-t-il. C’est l’équipe la plus compliquée à gérer, il faut la renouveler en permanence. Elle n’avait pas été qualifiée aux JO depuis longtemps (1996), ni à l’Euro (depuis 2006). Là, dans sa liste de septembre, j’en connais à peine la moitié. Ils sont à peine titulaires dans leurs clubs. Cela va très vite dans cette catégorie."



Un dernier commentaire étonnant alors que l’équipe convoquée par les matchs face à la Macédoine du Nord (2 septembre au Mans), et les Iles Féroé (6 septembre) pour les qualifications à l’Euro 2022 est composée d’une très grande majorité de joueurs habitués à la Ligue 1.



La liste des Espoirs retenus en septembre:

Bajic (Saint-Etienn), Dietsch (Seraing), Meslier (Leeds) – Badé (Rennes), Badiashile (Monaco), Bard (Nice), Kalulu (AC Milan), Pelmard (Bâle), Saliba (Marseille) – Camavinga (Rennes), Caqueret (Lyon), Chotard (Montpellier), Diop (Monaco), Le Fée (Lorient), K.Thuram (Nice) – Cho (Angers), Gouiri (Nice), Kalimuendo (PSG), Mara (Bordeaux), Mbuku (Reims)