Euro Espoirs: Cherki dédie la victoire à la famille de Nahel, tié par un tir policier

Rayan Cherki (19 ans), buteur lors de la large victoire de l'équipe de France face à la Suisse (4-1) mercredi, a dédié ce succès à Nahel, adolescent tué par un tir de la police mardi à Nanterre.

Le monde du football au soutien des proches de Nahel. Après les messages de nombreux internationaux français, Rayan Cherki a eu une pensée pour l'adolescent de 17 ans tué par le tir d'un policier mardi matin lors d'un contrôle routier à Nanterre. Le Lyonnais lui a dédié la victoire des Bleuets face à la Suisse (4-1) et la qualification en quarts de finale de l'Euro Espoirs. Alors qu'il était interrogé sur son temps de jeu lors de la compétition, il a tenu à avoir une pensée pour le jeune homme.

"C'était important de gagner ce match pour avoir une pensée pour lui et ses proches"

"Déjà avant de répondre à votre question, je voudrais passer un petit mot pour la famille de Nahel, a-t-il confié. Tout le monde est au courant et pour l'équipe c'était important de gagner ce match pour avoir une pensée pour lui et ses proches."

Remplaçant lors des deux premiers matchs face à l'Italie (2-1) et la Norvège (1-0), Cherki a fêté sa première titularisation de l'Euro avec brio (un but et un penalty provoqué). "Quand tu es un compétiteur, c'est toujours difficile de démarrer sur le banc de touche mais je suis dans une bonne phase, j'essaie d'apporter au groupe ce que je peux et j'espère que ça a convaincu le coach." Il a conclu cette phrase en tournant son regard vers le sélectionneur à sa droite.

Il est aussi revenu sur sa belle connexion avec les Lyonnais de l'équipe Maxence Caqueret, Bradley Barcola mais aussi Amine Gouiri, formé à l'OL mais actuellement à Rennes. "C'est vrai qu'il y a des bonnes relations de partout, confirme-t-il. On n'est pas Max, moi, Amine tout le temps ensemble, on se mélange et je crois que c'est ça qui fait la force de l'équipe. Tout le monde s'entend bien avec tout le monde et rit avec tout le monde. Il n'y a pas de tension. C'est ce qui en fait nos points forts."