"J'ai mal à ma France", Mbappé réagit à la mort de l'adolescent après un tir policier

Kylian Mbappé, attaquant du PSG et de l'équipe de France, a publié un message sur Twitter pour faire part de sa grande émotion après la mort d'un adolescent de 17 ans, touché par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, mardi

Kylian Mbappé (24 ans) a réagi sur Twitter ce mercredi à la mort du jeune Naël, adolescent tué par un tir policier, mardi matin lors d'un contrôle routier à Nanterre (dans les Hauts-de Seine).

"Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt"

"J’ai mal à ma France, a-t-il écrit en ajoutant des émojis coeurs bleu-blanc-rouge dont certains sont fissurés. Une situation inacceptable. Tout mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt."

La réaction de la plus grande star actuelle du football français intervient après celle d'un autre international français, Jules Koundé, dénonçant une "bavure policière". "Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle, a écrit le joueur du FC Barcelone mardi soir. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas les chaînes d'information en continu en font leurs choux gras. Des plateaux déconnectés de la réalité, des "journalistes" qui posent des "questions" dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n’y en a aucune. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème. Et si on éteignait un peu la TV pour s'informer?"

Mbappé est actuellement en vacances après une longue saison avec le PSG et l'équipe de France mais reste donc attentif à l'actualité. Naël, 17 ans, est mort après avoir reçu un tir d'un des deux policiers qui le contôlaient après avoir remarqué plusieurs infractions au code de la route. Dans un premier temps, la version policière assurait que le conducteur avait foncé sur l'un des agents placés devant le véhicule le poussant à faire usage de son arme avant que la voiture ne s'encastre quelques mètres plus loin dans un poteau. Mais des vidéos de témoins montrent une version différente avec deux agents situés à côté du véhicule, dont l'un braquant le conducteur. Quand ce dernier accélère, un coup de feu retentit, touchant mortellement le jeune conducteur. Un policier a été placé en garde à vue.