Euro Espoirs: la France enchaîne contre la Norvège et se rapproche des quarts

Après sa victoire contre l'Italie jeudi (2-1), l'équipe de France Espoirs a battu ce dimanche soir la Norvège (1-0) en phase de poules de l'Euro. Un deuxième succès qui lui permet de faire un grand pas vers les quarts de finale, même si la qualification n'est pas encore acquise.

Un deux sur deux pour les Bleuets et une qualification bien engagée. Trois jours après sa victoire inaugurale (et douloureuse) contre l'Italie (2-1), l'équipe de France Espoirs a enchaîné ce dimanche avec un deuxième succès à l'Euro, cette fois face à la Norvège (1-0).

Un résultat qui permet aux hommes de Sylvain Ripoll de prendre seuls la tête du groupe D, avec trois points de plus que l'Italie et la Suisse - prochain adversaire de la France, mercredi soir (20h45). Autant dire qu'il faudrait un scénario catastrophe (trois équipes à six points, et un goal average défavorable) pour que Maxence Caqueret et les siens soient privés d'un quart de finale.

Olise, un but... puis une blessure

Puisqu'on bouscule parfois une équipe qui gagne, surtout dans une compétition où beaucoup de jeunes joueurs ont à coeur de se montrer, Ripoll avait procédé ce dimanche à sept changements dans son onze de départ. Exit Barcola, Gouiri, Thuram, Koné, Kalulu, Badé (suspendu), Nkounkou ; place à Adli, Olise, Le Fée, Chotard, Larouci, Simakan et Diakité.

Un gros turnover qui a peut-être expliqué la première période assez peu rythmée des Bleuets (de leurs adversaires aussi) et le manque d'occasions à se mettre sous la dent. Il a ainsi fallu attendre la 57e minute de jeu pour voir la rencontre enfin s'emballer. Après une récupération de balle côté gauche, Adli a accéléré dans son couloir pour adresser un bon centre dans la surface, repris d'un plat du pied imparable au deuxième poteau par Michael Olise (1-0).

L'attaquant de Crystal Palace aurait pu inscrire un doublé dans la foulée (64e) mais il a manqué son duel face au portier norvégien. Pire, il s'est blessé sur cette action, au niveau de la cuisse ou du genou gauche, devant ainsi céder sa place. Un coup dur pour lui, qui n'a toutefois pas plombé les Bleuets.

Boostés par l'ouverture du score, mais aussi par les entrées de Gouiri et Cherki à l'heure de jeu, les Espoirs tricolores ont semblé plus inspirés en fin de partie. Peut-être un peu plus déséquilibrés aussi, en témoignent les quelques offensives norvégiennes dans les ultimes minutes... et une grosse frayeur au bout du temps additionnel. Tout n'est pas parfait, donc, mais les six points sont là.