Euro Espoirs: le scénario catastrophe qui pourrait éliminer les Bleuets dès la phase de poules

Grâce à sa victoire (1-0) face à la Norvège ce dimanche lors de la phase de groupes de l'Euro Espoirs, l'équipe de France a pris une option pour les quarts de finale. Toutefois, les Bleuets peuvent encore se faire éliminer à l'issue de la dernière journée.

Les Bleuets n'ont pas encore la garantie de disputer les quarts de finale de l'Euro Espoirs. Ce dimanche, l'équipe de France a battu la Norvège (1-0) pour se hisser en tête du groupe D avec six points, soit trois unités d'avance sur l'Italie et la Suisse. Mercredi (20h45), les joueurs de Sylvain Ripoll devront conclure face aux jeunes suisses.

En cas de victoire ou de nul, la France se qualifiera pour les quarts de finale. Toutefois, une défaite pourrait être fatale aux Bleuets en fonction des circonstances. Si l'Italie s'impose dans le même temps face à la Norvège, trois équipes auraient alors six points et il faudrait se pencher sur la différence de buts dans les matchs disputés entre ces trois pays.

Une égalité à trois?

Après sa défaite (2-1) face à la France, l'Italie a pris le dessus sur la Suisse ce dimanche (3-2) et sa différence de buts (0) dans ce classement à trois ne pourra plus bouger. Si les Bleuets perdent par deux buts d'écart contre la Suisse, toujours dans le cadre d'un succès italien, ils seraient alors éliminés de la compétition avec une différence particulière de -1 contre +1 pour la Suisse (et 0 pour l'Italie).

Une défaite 1-0, associée à une victoire italienne, aurait les mêmes conséquences pour la France puisque le troisième critère pris en compte est le nombre de buts marqués dans ce classement à trois. Avant la dernière journée, l'Italie en compte quatre dans ce classement contre deux pour la France et la Suisse.

Dans le cas d'une victoire de l'Italie, la France passerait aussi troisième en perdant sur un score de 2-1. En cas de défaite 3-2, la Suisse serait qualifiée et il faudrait regarder la différence générale du groupe pour départager la France et l'Italie. Les Bleuets se trouveraient alors à +1, ce qui signifie que l'Italie devrait l'emporter par deux buts d'écart.

En cas de victoire italienne par un but de différence avec la Norvège (et de défaite 3-2 de la France), il faudrait regarder le nombre de buts marqués de manière générale. A ce jeu-là, il y aurait une égalité avec un succès 1-0 de l'Italie (5 buts partout). Dans ce cas, le match entre les deux équipes sera pris en compte et la France serait qualifiée. Ensuite dans cette configuration pour la France, l'Italie passerait devant en marquant a minima deux buts (2-1, 3-2 etc) face à la Norvège.

En revanche, la France se qualifierait en cas de revers avec un but d'écart tout en marquant par trois fois lors de la partie (défaite 4-3 a minima), peu importe le résultat entre l'Italie et la Norvège. Maxence Caqueret et ses copains savent donc ce qu'ils doivent faire pour éviter tous ces calculs alambiqués : arracher a minima le nul.

Le classement actuel:

1 - France avec 6 points (différence de buts +2)

2- Italie avec 3 points (0)

3- Suisse avec 3 points (0)

4- Norvège avec 0 point (-2)

La France qualifiée si...

- Elle gagne ou fait match nul contre la Suisse, peu importe le résultat entre l'Italie et la Norvège

- Elle perd mais l'Italie perd ou fait match nul contre la Norvège

- Elle perd par un but d'écart en marquant a minima trois fois (4-3, 5-4 etc), peu importe le résultat de l'Italie

- Elle perd 3-2 et l'Italie s'impose 1-0 : dans ce cas, la victoire 2-1 de la France face à l'Italie offrirait la qualification.

La France éliminée si...

- Elle perd par deux buts d'écarts et l'Italie s'impose

- Elle pard par sur le score de 1-0 ou 2-1

- Elle perd sur le score de 3-2 et l'Italie s'impose par deux buts d'écart

- Elle perd sur le score de 3-2 et l'Italie s'impose par un but d'écart à condition de marquer a minima deux fois (2-1, 3-2 etc).

Les matchs dans le classement potentiel à 3 :

France-Italie 2-1

Italie-Suisse 3-2

France-Suisse ?-?

Le règlement de l'UEFA :

En cas d’égalité de points de plusieurs équipes du même groupe à l’issue des matches de groupe de la phase de qualification, les critères suivants sont appliqués dans l’ordre indiqué pour établir leur classement :

plus grand nombre de points obtenus dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;

meilleure différence de buts dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;

plus grand nombre de buts marqués dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;

si, après l’application des critères 1) à 3), plusieurs équipes sont toujours à égalité, les critères 1) à 3) sont à nouveau appliqués exclusivement aux matches de groupe entre les équipes restantes afin de déterminer leur classement final. Si cette procédure ne donne pas de résultat, les critères 5) à 11) s’appliquent dans l’ordre indiqué aux équipes encore à égalité ;

meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe ;

plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe ;

plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans tous les matches du groupe ;

plus grand nombre de victoires dans tous les matches du groupe ;

plus grand nombre de victoires à l'extérieur dans tous les matches du groupe ;

total le plus faible de points disciplinaires sur la base uniquement des cartons jaunes et des cartons rouges reçus par les joueurs et les officiels de l’équipe durant tous les matches de groupe (carton rouge = 3 points, carton jaune = 1 point, expulsion pour deux cartons jaunes au cours d'un match = 3 points) ;

meilleure position dans le classement par coefficient des équipes nationales des moins de 21 ans de l’UEFA utilisé pour le tirage au sort des matches de groupe de la phase de qualification (voir l’annexe A.1.2 a.).