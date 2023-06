Euro Espoirs: "surpris" de sa titularisation face à l'Italie avec les Bleuets, Chevalier comprend la déception de Meslier

Titulaire surprise pour le premier match des Bleuets lors de l'Euro Espoirs face à l'Italie ce jeudi (2-1), Lucas Chevalier a abordé face à la presse ce vendredi la concurrence avec Illan Meslier. Le joueur du LOSC s'est dit "surpris" par le choix de Sylvain Ripoll, comprenant la frustration de son coéquipier.

Un changement remarqué. Habitué à garder les cages de l'équipe de France Espoirs, Illan Meslier a laissé sa place à Lucas Chevalier ce jeudi pour le premier match des Bleuets lors de l'Euro face à l'Italie (victoire 2-1). En conférence de presse ce vendredi, le portier du LOSC a admis avoir été "surpris" par ce choix de Sylvain Ripoll.

"J'étais blessé au doigt la semaine passée, je n'ai pas pu participer au match contre le Mexique et à certains entraînements. Ilan était installé depuis quelque temps, avec un certain statut. Je ne revendiquais rien, a assuré Chevalier. Si je devais poser mes fesses sur le banc, je l'aurais fait sans problème. Je suis un peu surpris mais c'est une récompense de mon année, il y a un peu de logique dans tout ça."

Formé au LOSC, Lucas Chevalier est devenu titulaire de son club cette saison, avec 32 matchs disputés en Ligue 1, prenant la place occupée en début d'exercice par Léo Jardim. Chez les Bleuets, le joueur de 21 ans est en concurrence avec Meslier, qui joue à Leeds. "Je n'ai pas parlé de ça avec lui mais je sais qu'il est déçu et c'est normal, a confié Chevalier à propos de la hiérarchie en sélection. A sa place, j'aurais été déçu. On est de grands garçons, il n'y a pas de problème. Il y a de la concurrence."

Chevalier est programmé pour les JO

Né en 2000, Illan Meslier ne pourra pas prétendre à jouer les Jeux olympiques de Paris 2024 sans prendre l'une des trois places réservées aux joueurs âgés de plus de 23 ans. De son côté, Lucas Chevalier aura 22 ans au moment du tournoi olympique. Mais en attendant, les deux vont devoir cohabiter lors de cet Euro. "Le principal c'est que la relation ne se détériore pas, qu'on ne se tire pas vers le bas, a expliqué le joueur des Dogues. C'est une compétition, c'est collectif. Je suis là, on me met sur le terrain, je joue."

Lucas Chevalier a su la veille du match qu'il allait être titulaire, après deux semaines à évoluer avec le reste du groupe. "J'avais fait un entraînement le mardi pour tester mon doigt, voir si j'étais opérationnel. C'était ok et le coach l'a annoncé mercredi. Il devait me le dire un peu plus tôt mais comme il n'était pas sûr avec mon doigt, ça a retardé l'échéance, a partagé le nouveau numéro 1. Quand tu arrives sur place et que tu ne sais pas si tu vas jouer, tu te dis que la tendance n'est pas forcément celle-là et à un jour on te dit que tu joues, tu changes. Tu deviens acteur principal du truc donc il y a un peu d'excitation et d'envie qui montent, en se disant qu'on est au premier plan. C'est que du plus et du bonheur."

Les Bleuets continueront leur parcours ce dimanche face à la Norvège, dans un match au Stade Radulescu, en Roumanie. Ils termineront leur phase de groupes contre la Suisse le mercredi 28 juin. La France espère elle un deuxième sacre dans la compétition, après le premier obtenu en 1988.