Euro Espoirs: Moukoko dénonce des insultes racistes après son penalty manqué avec l'Allemagne

Youssoufa Moukoko (18 ans) et Jessic Ngankam (22 ans) ont été la cible de nombreuses insultes racistes après avoir chacun manqué un penalty lors du match nul entre l’Allemagne et Israël (1-1) à l’Euro Espoirs.

L’Allemagne s’indigne après les nombreuses insultes racistes visant Youssoufa Moukoko (18 ans) et Jessic Ngankam. Les deux joueurs ont chacun manqué un penalty lors du nul face à Israël (1-1), jeudi à l’Euro Espoirs. Ces ratés ont provoqué un déchainement de haine en ligne dénoncé par Moukoko, jeune attaquant du Borussia Dortmund, né à Yaoundé (Cameroun).

"Si nous perdons, ces commentaires de singe viennent"

"Si nous gagnons, nous sommes tous des Allemands, a-t-il lancé à l’issue de la rencontre. Si nous perdons, ces commentaires de singe viennent. Jessic les a eus, je les ai eus. Des choses comme ça n'ont tout simplement pas leur place dans le football."

Moukoko a reçu le soutien du Borussia Dortmund sur Twitter, tout comme Ngankam, défendu par son club de Hertha Berlin. "La famille Borussia est derrière toi, Youssoufa, a écrit le BVB. Nous condamnons les propos racistes tenus contre Youssoufa Moukoko et son coéquipier Jessic Ngankam après le match. Reste fort!" "Dégoûtant et méprisable, a écrit le Hertha. Pas de place pour le racisme et la discrimination. Nous sommes derrière vous, Jessic et Youssoufa"

"Nous essayons d'aider l'équipe, a ajouté Moukoko. Quand vous recevez des messages comme ça, c'est dégoûtant. Cette fois, ça fait mal. Maintenant, ça suffit."

L'entraîneur allemand Antonio Di Salvo a également condamné les insultes. "Il devrait y avoir une sanction, c'est absurde. Ce sont des gars qui aiment jouer pour l'Allemagne, qui sont allemands et qui donnent tout pour le pays. Toute forme de racisme et de discrimination, ce sont les bas-fonds, ce n’est pas possible."