FFF: Hardouin va toucher plus d'un million d'euros après son licenciement

Les procédures judiciaires lancées entre la Fédération française de football et son ancienne directrice générale vont prendre fin. Selon L'Equipe, un accord financier a été trouvé entre les deux camps.

Ils ont fini par s’entendre. Selon les informations de L’Equipe, la Fédération française de football et Florence Hardouin ont trouvé un accord financier. Licenciée fin février, l'ex-directrice générale de la Fédération va toucher une indemnité financière comprise entre 1 et 1,5 million d’euros.

Licenciée fin février

Une issue qui marque la fin des procédures judiciaires entamées par les deux camps. Nommée directrice générale adjointe de la FFF puis directrice générale en mars 2013, elle avait été mise à pied à titre conservatoire pour "faute grave" le 11 janvier dernier, à l’issue d’un comité exécutif fédéral ayant acté par ailleurs à ce moment-là la mise en retrait du président Noël Le Graët.

Puis la FFF avait justifié son licenciement le 28 février au regard des conclusions du rapport d’audit de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche sur les dysfonctionnements au sein de la Fédération. Le motif "faute grave" avait ensuite été abandonné mais Hardouin avait décidé de saisir le Conseil des prud'hommes pour obtenir la nullité de son licenciement, comme l’avait révélé le journal Le Monde.

Elle réclamait également des dommages et intérêts pour réparer "le préjudice qu’elle estime avoir subi dans le cadre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail et la possible violation de l’obligation de sécurité de l’employeur à son égard".

D'après L'Equipe, Hardouin a organisé son pot de départ mardi, à proximité du siège de la FFF.