FFF: les candidats en finale au poste de DG pour succéder à Hardouin

INFO RMC SPORT - Le poste de directeur général libre après le licenciement de Florence Hardouin, la FFF avance dans la recherche de son successeur.

Le processus de recrutement du ou de la futur(e) DG de la FFF, après le licenciement de Florence Hardouin, se poursuit. Après avoir fait une sélection à la demande de la FFF, le cabinet de chasseur de tête Spencer & Stewart a sélectionné plusieurs profils.

Selon nos informations, les candidats sont les suivants :

- Jean-François Vilotte, avocat, ancien DG de la fédération de tennis, actuellement arbitre au TAS

- Erwan Le Prévost, directeur des relations institutionnelles de la FFF, seul candidat interne à l’instance

- Charline Avenel, rectrice de l’académie de Versailles, issue de la même promotion Senghor à l’ENA qu’Emmanuel Macron. Elle est soutenue par l’Elysée notamment pour ses engagements dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle est la seule candidate femme retenue parmi les finalistes. Son profil plaît beaucoup en interne.

Ancienne ministre des sports, Najat Vallaud-Belkacem a été auditionnée

Egalement retenu en finale, François Morinière, ancien DG du groupe L’Equipe, a finalement décliné et a déjà prévenu Philippe Diallo de son retrait.

Le profil de Vincent Ponsot, directeur du football de l’OL, aurait été proposé en interne mais n’aurait pas été finalement retenu. Durant les auditions initiales, le cabinet avait reçu Cyril Linette, ancien patron des sports de Canal+ et DG du PMU. Son profil n’a pas été retenu.

Audition le 19 avril

Deux femmes ont également été reçues : Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports sous François Hollande (16 mai 2012-26 août 2014), dont le nom avait été avancé dans les couloirs de la fédération il y a quelques semaines par le président démissionnaire Noël Le Graët. Et Nathalie Nénon-Zimmermann, ancienne DG adjointe de l’OM. Elles ne figurent pas non plus parmi les finalistes.

Un groupe de travail, constitué de Vincent Labrune, Vincent Nolorgues, Jean-Michel Aulas, Pascal Parent, Laura Georges, se réunira ce mercredi 19 avril pour auditionner ces candidats. Chacun aura 45 minutes pour tenter de convaincre. Philippe Diallo, président de la FFF aura le dernier mot dans le choix final. Dans l’idéal, la FFF aimerait que son ou sa nouvelle DG soit opérationnel(le) dès début mai.