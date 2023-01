FFF: "Nos joueurs méritent mieux à la tête de la Fédération", Oudéa-Castera milite pour le départ de Le Graët

Amélie Oudéa-Castera a tenu ce lundi un point presse incisif contre Noël Le Graët, au lendemain de ses propos déplacés sur Zinedine Zidane dans Bartoli Time sur RMC. La ministre des Sports appelle le Comex de la Fédération française à mettre fin au mandat de son président, en poste depuis 2011.

Une cible accrochée au mur et des salves nourries. Amélie Oudéa-Castera a tenu un point presse particulièrement incisif contre Noël Le Graët ce lundi, au lendemain de ses propos sur Zinedine Zidane dans Bartoli Time sur RMC. La ministre des Sports a clairement milité pour le départ du président de la Fédération française de football, en poste depuis 2011 et au centre de nombreuses polémiques ces derniers mois.

"Ce n'est pas à la hauteur de ce que mérite cette grande fédération et ce grand sport aux deux millions de licenciés, a estimé la femme politique de 44 ans. Il y a différentes dimensions dans le rôle d'un président de fédération. Il y a une dimension de représentation qui est aujourd'hui en faillite, avec une parole en roue libre. Ce constat nous a tous choqués, il est important que le Comex de la Fédération française de foot en prenne toute la mesure dans un temps d'échange que je l'invite à avoir. Il faut que le Comex s'en empare et s'exprime dessus. Il y a dans le Comex des personnalités éminentes et je souhaite qu'elles puissent peser de tout leur poids pour remettre cette fédération sur de bons rails."

"Une forme d’exaspération"

"Le Comex aura de la matière sur le comportement du président. Nous sommes à un moment que je pense critique pour l'avenir de cette fédération. Nos grands joueurs méritent mieux que ce qu'ils ont à la tête de leur fédération, a-t-elle poursuivi. On a vu que les propos tenus par le président Le Graët à propos de Zidane ont provoqué un émoi à la hauteur de ce qu'est Zinedine Zidane. C'est aussi à la mesure d'une forme de lassitude, pour ne pas dire exaspération, à l'égard de propos qu'on ne veut plus entendre et d'attitudes qu'on ne veut plus voir."

Interrogée sur les excuses formulées par Le Graët après sa sortie polémique sur Zidane, Oudéa-Castera a enfoncé le clou: "Dans son communiqué d'excuses, ces mots sont inquiétants, tant ils montrent que c'est possible que ça disjoncte à nouveau à l'avenir. On a tous en tête ces propos au début de la chevauchée pour la Coupe du monde au Qatar, sur les coups de peinture. Je pense aussi aux propos connotés de sexisme et plus récemment à l'égard de l'ensemble des salariés de la FFF."

"On ne peut pas continuer"

Un journaliste a ensuite demandé directement à la ministre des Sports si elle appelait à la démission de Le Graët: "Je ne pose pas l’équation dans ces termes-là, a-t-elle répondu. Dans la fonction de président, il y a plusieurs figures imposées et je pense qu’il est profondément défaillant en ce qui concerne l’incarnation et la représentation. C’est très problématique (…) On ne peut pas continuer dans une situation où il y a autant de sorties de route, avec des propos qui heurtent et qui choquent. C’est inacceptable."