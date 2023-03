FFF: une réunion a eu lieu avec les salariés, Diallo souhaite l'embauche d'un directeur général

Selon nos informations, une réunion s'est déroulée ce jeudi à la Fédération française de football. Philippe Diallo, président intérimaire, a pris la parole devant les employés. Il a notamment annoncé qu'il ouvrait le recrutement d'un directeur général de manière externe et interne.

D'après les informations de RMC Sport, une réunion s'est déroulée ce jeudi à la FFF et en visioconférence pour l'ensemble des salariés de l'instance. Au cours de cette réunion, plusieurs sujets ont été abordés, bien évidemment la démission de Noël Le Graët et la poursuite de l'intérim jusqu'au 10 juin de Philippe Diallo.

Un DG va être recruté

C'est Philippe Diallo qui a pris la parole devant les employés en rappelant les crises subies par la FFF ces derniers temps, que ça soit le Covid ou les crises de ces dernières semaines sur le pilotage de la Fédération. Le dirigeant avait déjà eu cet échange avec les employés après sa prise de fonction début janvier. Philippe Diallo a acté devant les employés la démission du Breton. Il a aussi rappelé que le désormais ex-président, Noël Le Graët, allait venir dire un mot aux employés dans les prochains jours.

Philippe Diallo a rappelé qu'il avait plusieurs priorités pour les prochains mois à la tête de la plus puissante fédération sportive en France. Actuellement, Philippe Diallo cumule le rôle de président et de directeur général de la FFF, il a annoncé qu'il ouvrait le recrutement d'un directeur général de manière externe et interne. Le dirigeant a aussi rappelé son envie de restaurer l'image de la FFF.

Sans entrer trop dans les détails, Philippe Diallo a évoqué une démocratisation au sein de la FFF, en donnant plus de pouvoirs aux clubs. Un autre chantier sera aussi de se charger du dossier des violences sexuelles dans le monde du football. Philippe Diallo a répété qu'il était aux côtés des employés, même si aucun n'a souhaité poser une question à la fin de son intervention.