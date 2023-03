Face aux scandales autour de la FFF ou la FFR, la ministre des Sports lance un comité national pour renforcer l'éthique dans le sport

Après les démissions de Noël Le Graët de la présidence de la FFF et de Bernard Laporte à la FFR et compte tenu des graves problèmes soulevés dans la gestion de plusieurs grosses fédérations, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera entend prendre des mesures concrètes. Dans une tribune au Monde, elle annonce la création d'un comité national pour renforcer l'éthique dans le sport.

Ce sont des mesures globales qu'entend prendre Amélie Oudéa-Castera, après les récents scandales et polémiques qui ont ébranlé le sport français. Démission de Noël Le Graët de la présidence de la Fédération française de football après un rapport d'audit commandé par le ministère, démission de Bernard Laporte de la direction de la Fédération française de rugby après sa condamnation à deux ans de prison avec sursis pour corruption (il a fait appel), démission de Bruno Martini de la président de la FF Handball avec sa condamnation à un an de prison avec sursis pour corruption de mineur et détention et acquisition d’images pédopornographiques... les affaires se sont accumulées ces derniers mois.

Dans une tribune publiée sur le site du journal Le Monde ce jeudi, la ministre des Sports annonce la création d'un comité national visant à renforcer l'éthique et l'aspect démocratique des instances dirigeantes du sport français.

"Il est de notre devoir de promouvoir une gouvernance irréprochable sur le plan de l’éthique et de la responsabilité sociétale"

"Pour ce nouveau printemps du sport français qu’il nous appartient de construire, j’ai pris la décision de mettre en place un comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport, qui sera installé prochainement et sera composé de personnalités qualifiées incontestables, venant de tous horizons, dont l’expérience et la complémentarité des regards permettront d’avoir le recul nécessaire et l’ambition de réforme dont nous avons besoin", écrit-elle.

La ministre compte recueillir de la part de ce comité, à l'automne, "des propositions autour de trois axes : une gouvernance du sport plus éthique, plus démocratique et plus protectrice des pratiquantes et des pratiquants". Ces propositions devraient ensuite avoir des conséquences législatives. "Il est de notre devoir de promouvoir une gouvernance irréprochable sur le plan de l’éthique et de la responsabilité sociétale", insiste Amélie Oudéa-Castera.