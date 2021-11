Finlande-France: encore une belle audience pour les Bleus

L’équipe de France a conclu l’année par une victoire en Finlande (0-2) et une belle audience puisque le match a été suivi par plus de six millions de téléspectateurs, mardi soir sur TF1.

Une victoire et une belle audience pour finir 2021. Le succès de l’équipe de France en Finlande (0-2) a été suivi par 6,3 millions de téléspectateurs, selon les chiffres révélés par TF1, qui diffusait le match, ce mercredi. Cela a permis à la première chaîne de signer la meilleure audience de la soirée (27,7% de parts d’audience) devant la série "Sophie Cross" sur France 3 (16,7%), la série "Sauver Lisa" sur M6 (7,4%), le documentaire "Les temps changent" sur France 2 (6,1%) et le film "Battleship" (4,6%) sur TFX.

La rencontre commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu a compilé 28% de part d’audience chez les personnes âgées de plus de 4 ans, 42% chez les hommes entre 25 et 49 ans et 33% chez les personnes âgées entre 25 et 49 ans. Les hommes de Didier Deschamps ont réuni plus de personnes que lors de leur démonstration face au Kazakhstan (8-0), diffusée sur M6 samedi (5 977 000 téléspectateurs mais une part d’audience supérieure, 28,4 %). A Helsinki, les Bleus ont longtemps tâtonné sans trouver de solution jusqu’à l’entrée en jeu de Karim Benzema à la place de Moussa Diaby (56e).

Le festival Mbappé-Benzema

L’attaquant du Real Madrid a ouvert le score dix minutes plus tard après une magnifique combinaison avec Kylian Mbappé (66e). L’attaquant parisien l’a imité dix minutes après à la conclusion d’un rush magnifique (76e). Les deux joueurs ont énormément combiné en cette fin de match avec huit ballons adressés par Mbappé à Benzema et dix dans le sens inverse.

"C'est une formule qui marche, a savouré Didier Deschamps, le sélectionneur, à l’issue de la rencontre. (…) Il ne faut pas les dissocier des autres mais ils (Mbappé et Benzema) ont cette relation technique. Cela semble facile, parce qu'ils ont cette capacité technique, la complémentarité aussi. Karim a une efficacité redoutable et Kylian confirme le talent qu'il a. Pour l'adversaire c'est compliqué. Je vais les mettre dans des glaçons pour qu'ils soient au frais (sourire). L'association des qualités et du talent permet à l'équipe de France d'être encore plus performante."