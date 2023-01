France 98: Deschamps, Zidane ou encore Dugarry pourraient se retrouver lors d’un dîner d’anciens

Les premiers champions du monde tricolores doivent se retrouver lors d’un dîner, fin janvier à Paris. Tout le monde est invité, notamment Didier Deschamps et Zinédine Zidane, au cœur de l’actualité des Bleus ces dernières semaines.

Mercredi dernier, Emmanuel Petit avait lancé un appel aux membres de France 1998 pour se parler "franchement et honnêtement". Emu par la situation autour de l’équipe de France, "désolé" après la réaction de Didier Deschamps sur les propos polémiques de Noël Le Graët à l’encontre de Zinédine Zidane, le consultant RMC va voir son souhait exaucé.

L’association des premiers champions du monde va en effet se retrouver autour de son traditionnel repas annuel, rappelle L’Equipe dans son édition du jour. Habituellement organisé durant le mois de décembre, ce dîner a dû être décalé à cause du Mondial 2022 au Qatar qui se jouait en fin d’année.

"On espère que Didier sera là cette fois"

Cette réunion d’anciens doit se tenir fin janvier, et toutes les grandes figures de France 98 seront conviées. Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry, Fabien Barthez, Vincent Candela, Youri Djorkaeff, Alain Boghossian, Frank Leboeuf, Lilian Thuram, Bernard Diomède, mais aussi Zinédine Zidane étaient présents lors de la dernière, organisée en décembre 2021 au restaurant La Corte à Paris.

Didier Deschamps lui n’était alors pas présent. "Tout le monde est invité et on espère que Didier sera là cette fois, glisse un membre de l’association au quotidien. Il a sa place. On est comme une famille. Il y a des hauts et des bas, des querelles et des histoires mais quelque chose de très fort nous unit depuis près de vingt-cinq ans."

L’occasion serait belle de déblayer autour des sujets qui ont fait des remous ces dernières semaines, de la prolongation de "DD" à la tête des Bleus aux propos polémiques de Noël Le Gräet, mis en retrait de sa présidence de la FFF.