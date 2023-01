Equipe de France: Lizarazu juge la prolongation de Deschamps trop longue (et se paye Le Graët)

Consultant vedette sur les matchs des Bleus, Bixente Lizarazu fait partie des voix qui comptent au sujet de l'équipe de France. Ce lundi, le champion du monde 1998 a fustigé les récentes déclarations de Noël Le Graët et ne comprend pas la rivalité sportive entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane, dont le profil devrait selon lui être étudié avec attention pour le poste de sélectionneur.

Toujours autant apprécié du grand public au moment de regarder les matchs de l'équipe de France, Bixente Lizarazu a regretté les récents soubresauts autour des Bleus. L'ancien latéral gauche tricolore a notamment pesté sur les propos tenus par Noël Le Graët à l'encontre de Zinedine Zidane début janvier. Le consultant ne les a pas appréciés, au contraire de la mise en retrait du président de la FFF dans la foulée de cette nouvelle polémique.

"Je me suis dit qu'il (Le Graët) avait pété un plomb. Quand tu es à la tête de la FFF, tu es déjà le garant des valeurs de l'équipe de France, donc tu ne peux pas répondre avec autant de mépris au sujet de celui qui est, avec Platoche, le plus grand joueur de l'histoire des Bleus, a lâché Liza dans un entretien accordé à L'Equipe. En ayant gagné trois Ligues des champions avec le Real Madrid, il est en plus un postulant légitime pour être sélectionneur des Bleus et il n'a jamais caché son envie de l'être un jour."

>> Toutes les infos sur la crise à la FFF

"Le Graët apparu déconnecté, c'était gênant"

Ancien partenaire de 'Zizou' en sélection et à Bordeaux, le champion du monde 1998 a également rappelé que le patron de la Fédération française de football avait aussi dérapé sur d'autres sujets.

"Il y a ses déclarations polémiques sur les sujets sociétaux dont vous parlez. Il est apparu déconnecté, c'était gênant, a enchaîné le défenseur formé aux Girondins. Sans oublier les accusations de sexisme dont il est l'objet avec une enquête diligentée par le ministère des Sports. On parle aussi d'un homme dont on peut penser qu'il a perdu de sa lucidité, de sa vivacité d'esprit et de sa connexion avec un monde qui évolue."

Lizarazu juge la prolongation de Deschamps méritée mais...

Champion du monde en 2018 et finaliste du Mondial en 2022, Didier Deschamps a signé un nouveau bail de quatre ans à la tête des Bleus. Logique compte tenu de sa faculté à guider l'équipe de France vers les sommets. Bixente Lizarazu est conscient que le sélectionneur a parfaitement géré son groupe au Qatar.

"Depuis qu'il a pris l'équipe de France, le maillot est respecté, il a gagné une Coupe du monde, le bilan est très positif. Il a su la préserver de tous les soubresauts qui ont touché la FFF ces derniers mois et c'est aussi à mettre à son crédit, a encore estimé le joueur basque aux 97 apparitions internationales. Clairement, il a gagné le droit de continuer l'aventure. Mais la continuité, cela aurait dû être deux années de plus et on voit après l'Euro. Cela me paraissait plus sain."

"Zizou n'est pas dans une rivalité avec DD"

De l'avis de Bixente Lizarazu, Didier Deschamps aurait dû garder l'Euro 2024 comme seul objectif. Et qui sait, après douze ans sur le banc des Bleus, il aurait peut-être eu envie de changer d'air. Mais là, le technicien bloque automatiquement l'avenir de Zinedine Zidane en lui fermant durablement la porte de l'équipe de France (sauf catastrophe pendant le tournoi continental).

"Zizou mérite autant d'attention et de considération que Didier. C'est une histoire d'équilibre et d'équité", a continué l'ex-défenseur âgé de 53 ans. Avant de conclure sur la "rivalité" sportive entre les deux hommes: "Zizou n'est pas dans une rivalité avec DD. Il a envie d'entraîner au plus haut niveau et de gagner. [...] Il a maintenant envie de le faire avec les Bleus car, pour lui, il n'y a rien au-dessus de l'équipe de France."