Equipe de France: Deschamps dément s’être opposé à la présence de Mbappé face à la presse

Didier Deschamps assure ne pas s’être opposé à la présence de Kylian Mbappé en conférence de presse la semaine dernière après les propos d’Olivier Giroud. Il dément encore l’idée d’une brouille entre les deux joueurs.

Kylian Mbappé a (enfin) pu s’exprimer en conférence de presse dimanche. Mais l’attaquant du PSG aurait souhaité le faire quelques jours plus tôt pour éclaircir sa relation avec Olivier Giroud après les propos de l’attaquant sur "les ballons qui n’arrivaient pas", face à la Bulgarie. Mbappé se serait senti visé et aurait aimé s’en expliquer face aux médias, avant que Deschamps ne s’y oppose. Dans une interview à L’Equipe ce lundi, le sélectionneur dément s’être opposé à la présence de l’ancien Monégasque face à la presse, jeudi dernier.

"Alors, pour être clair, je ne me suis pas opposé, assure Deschamps. Paul (Pogba) s'est proposé d'y aller et j'ai validé. C'est une nuance, mais c'est la réalité. Cela arrive aussi, dans une saison, que pour des raisons X ou Y un joueur n'ait pas trop envie d'y aller. Je fais en sorte de trouver la meilleure solution. (…) Sincèrement, en interne, je ne peux pas parler de tensions parce que ce n'est pas le cas. Et par rapport à ce qui peut se dire à l'extérieur, je suis hermétique. Et c'est très bien comme ça."

Deschamps reconnait tout de même avoir parlé à ses deux joueurs. "Comme j'ai parlé à d'autres joueurs aussi, précise-t-il. Quand j'estime devoir le faire pour x raisons, des choses qui ne sortent pas forcément, des petits ajustements, je le fais. Le dialogue fait partie du management. Mais écouter, aussi, c'est bien."

"Tout le monde s'est remis en selle dès jeudi!"

Et pour lui, cet épisode est de l’histoire ancienne depuis longtemps. "Mais tout le monde s'est remis en selle dès jeudi! Tous travaillent dans le même sens, avec le même objectif. Après, comme dans tout groupe, j'ai connu ça, il y a des affinités. C'est aussi une question de générations. Les centres d'intérêt sont différents. On est H24 ensemble. Ils ont des moments de liberté. Certains peuvent être entre potes. Mais sur le terrain, ils ont le même maillot et je sais qu'ils feront tous l'effort pour les autres."

Il insiste en assurant que Mbappé n’a "jamais perdu" son sourire. "Avec moi, il a toujours été souriant, conclut-il. C'est une photographie à un moment T."