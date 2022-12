France-Angleterre: les Bleus au complet à l’entraînement

A deux jours du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre l’équipe de France et l’Angleterre samedi au stade Al-Bayt (20h), Didier Deschamps a pu compter sur un groupe au complet ce jeudi à l'entraînement.

Tous les feux sont au vert pour les Bleus. L’équipe de France prépare dans la sérénité son quart de finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Angleterre samedi au stade Al-Bayt à Al-Khor (coup d’envoi à 20h). Après la conférence de presse avec Youssouf Fofana et Dayot Upamecano, les Tricolores ont se sont entraînés jeudi en fin d’après-midi. Une séance ouverte à la presse durant 15 minutes.

Mbappé est bien là

Didier Deschamps et son staff ont pu compter sur un groupe au complet. Absent mardi avant de participer à la séance collective mercredi, Kylian Mbappé était bien présent.

C'est à l'abri des regards que le sélectionneur devrait travailler sur sa compo d'équipe. Rappelons que le vainqueur de ce quart de finale face aux Three Lions affrontera mercredi soir le gagnant du choc inattendu entre le Maroc et le Portugal (samedi à 16h).