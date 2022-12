France-Argentine: Gignac conseille aux Bleus de se méfier de "l’agressivité des Argentins"

Invité de l'Intégrale Coupe du monde ce dimanche sur RMC, André-Pierre Gignac a confié ses impressions avant la finale entre la France et l'Argentine (16h). L'attaquant des Tigres et international français (36 sélections) estime "qu'on a toutes nos chances".

André-Pierre, que ressentez-vous avant la finale France-Argentine ?

Beaucoup d’excitation. Je pense que c’était une des finales rêvées entre deux nations passionnées par le football. Je pense sincèrement qu’on a toutes nos chances. Ce sera un match compliqué. Le football sud-américain, l’agressivité des Argentins, l’émotion qu’ils vont mettre pour gagner pour Messi… ça peut être important dans le match. Ça va peser pour les Argentins. J’ai vu des matchs où l’agressivité était à la limite. Ils jouent beaucoup sur le vice, l’agressivité. Ça peut se jouer sur ces détails.

>> France-Argentine EN DIRECT

Vous serez à 100% pour les Bleus ?

On connaît les phrases sorties de leur contexte, des phrases en espagnol traduites en français… Moi je n’ai même pas à me justifier sur l’amour que je porte à l’équipe de France. Dernièrement, j’ai été aux Jeux olympiques pour essayer de représenter mon pays avec la plus grande des passions pour ce maillot. Je n’ai pas à me justifier. Il y a eu des phrases sorties de leur contexte avant France-Angleterre, c’est dommage. On m’avait demandé mes favoris en cas d’élimination de la France, j’avais dit l’Argentine. C’est sorti de son contexte. Je suis Français, j’ai montré à maintes reprises mon amour pour ce maillot bleu.

Vous restez marqué par votre tir sur le poteau en finale de l’Euro 2016 ?

Ça marque une vie, une carrière, ça a troublé mes rêves durant quelques mois. J’ai dû en parler, sortir mes émotions. J’espère sincèrement que ça fera poteau rentrant cette fois. Si ça peut être directement dans le but, sans nous faire une petite frayeur au niveau du cœur, c’est mieux. A ce moment-là, le ballon aurait pu retomber sur Antoine (Griezmann), qui était à l’affût. C’est terrible, mais on vit avec. Ça restera marqué à jamais dans ma carrière.

Vous avez joué avec Randal Kolo Muani lors des derniers Jeux olympiques. Que pensez-vous de sa trajectoire ?

Randal m’avait fait une passe décisive aux JO contre l’Afrique du Sud, en débordant avant de centrer en retrait. Il a fait un très bon choix de carrière après Nantes, en allant à Francfort. Il joue, il est en Allemagne dans un très bon championnat, il fait des passes décisives, il met des buts, il est dans la rigueur allemande. C’est extraordinaire pour un jeune joueur de pouvoir s’améliorer avec cette rigueur. C’est un choix de carrière incroyable. Il le mérite, c’est un super garçon, et il a des qualités incroyables. Il marque contre le Maroc, c’est incroyable et mérité !

La Coupe du monde 2026 aura lieu aux Etats-Unis, au Canada, mais aussi au Mexique, où vous jouez.

Oui, il y aura des matchs dans trois stades du Mexique : à Mexico, Guadalajara et Monterrey. Ça va être sympa !